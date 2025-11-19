Lo scorso ottobre, Jonas Pepe si era reso protagonista di un duro sfogo nei confronti di Giulia Soponariu all’interno della Casa del Grande Fratello. Il modello romano aveva accusato la coinquilina di averlo illuso, facendogli credere che tra loro potesse nascere qualcosa di più di una semplice amicizia.

All’epoca, i due inquilini si erano avvicinati molto, tanto da far pensare a Jonas che tra loro potesse nascere una frequentazione. Tuttavia, Giulia gli aveva chiarito di vederlo esclusivamente come un amico.Nonostante la spiegazione, Jonas non aveva digerito bene le parole della modella torinese. Poche ore più tardi, confrontandosi con gli altri coinquilini, aveva espresso tutto il suo disappunto: “Ma quanto può essere st***za una donna che me la fa credere così tanto? Mi ha fatto tutto il tempo gli occhioni dolci, veniva da me, e poi mi fa questo gioco”.

Jonas Pepe e Anita Mazzotta: una nuova frequentazione

La questione si era apparentemente chiusa lì. Giulia Soponariu ha continuato il suo percorso nella Casa, mentre Jonas Pepe ha iniziato una frequentazione con Anita Mazzotta.

Tuttavia, alcune scene osservate dai telespettatori nelle ultime ore hanno riportato d’attualità l’interesse di Jonas nei confronti di Giulia. La scorsa notte, infatti, Jonas ha raggiunto Giulia a letto, mostrando un avvicinamento che non è passato inosservato.

I social divisi sull’interesse di Jonas

Sui social, gli utenti si sono divisi: c’è chi sostiene che Jonas Pepe non sia realmente interessato ad Anita Mazzotta, mentre altri sostengono che si era avvicinato a Giulia esclusivamente per annusarne il profumo.