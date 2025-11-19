Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono ufficialmente felici e innamorati, e non lo nascondono. La loro storia d’amore, nata dopo l’esperienza a Uomini e Donne, sta conquistando il pubblico.

Dall’incontro a Uomini e Donne all’amore vero

I due si erano conosciuti davanti alle telecamere di Uomini e Donne, ma all’epoca la scintilla non era scattata. Solo dopo l’estate, e dopo la conclusione delle relazioni precedenti – lui con Cristina Ferrara, lei con Ciro Solimeno – i due si sono incontrati casualmente a Roma.

Questo incontro ha riacceso il loro interesse reciproco, dando il via a una storia d’amore sincera e appassionata. Ora sono stati fotografati dal settimanale Chi all’uscita del ristorante “Da Dante”, rinomata trattoria romana gestita dalla famiglia di Martina De Ioannon, confermando quanto siano inseparabili.

Le dichiarazioni di Martina e Gianmarco

Durante un’intervista a Verissimo, Martina ha dichiarato: “Quando ci siamo salutati mi sono sentita una bambina di 15 anni. Vederlo ha accelerato tutto, ma la decisione di lasciare Ciro sarebbe arrivata comunque. Quando ho scelto le mie emozioni mi trasportavano da un’altra parte. Non rinnego nulla”.

Gianmarco, invece, ha raccontato: “È molto forte, spontanea, dice sempre quello che pensa, è molto umile, nonostante si mostri spesso saccente ma la verità è che mi fa stare bene”.