L’ultima puntata del Grande Fratello ha regalato colpi di scena e tensioni tra i concorrenti, in particolare tra Grazia Kendi e Mattia Scudieri, dopo l’incursione della fidanzata di quest’ultimo, Carlotta Vendemmia.

L’intervento di Carlotta e il confronto con Grazia

Durante la diretta, Carlotta Vendemmia ha affrontato Grazia Kendi, intimandole di allontanarsi dal compagno. Questo incontro ha innescato una serie di reazioni da parte di Mattia Scudieri, che ha cambiato radicalmente il suo atteggiamento nei confronti della coinquilina.

Il gesto offensivo di Mattia in cucina

Dopo la puntata, Mattia e Grazia si sono ritrovati a pulire insieme la cucina, ma l’uomo ha scelto di ignorarla completamente, indossando persino dei tappi per le orecchie.

Grazia ha reagito con rabbia: “Mi spieghi perché ti metti i tappi?”, mentre Mattia ha risposto con indifferenza: “Così, mi andava”. La gieffina ha definito l’atteggiamento di Mattia assurdo e offensivo, sottolineando la mancanza di rispetto.

Accuse di vittimismo e tensione tra i concorrenti

La situazione si è ulteriormente complicata quando Mattia ha accusato Grazia di fare la vittima: “Sempre vittima della situazione”.

Grazia ha ribadito di non tollerare certi atteggiamenti, anche durante attività quotidiane come pulire la cucina, e ha chiarito di non voler discutere della puntata in quel momento: “Non avevo la presunzione di parlarti durante le pulizie”.

Il colpo di scena della puntata

Durante la diretta, Mattia Scudieri ha scoperto che la sua fidanzata Carlotta Vendemmia non lo aveva mai lasciato, contrariamente a quanto gli era stato comunicato tramite la busta rossa.

Inoltre, ha appreso che Grazia Kendi conosceva la verità da tempo ma aveva scelto di mantenerla nascosta per garantirgli l’immunità al televoto, decisione che Mattia ha percepito come un tradimento.

I sentimenti di Grazia verso Mattia

A complicare ulteriormente la situazione, Grazia Kendi ha confessato di provare sentimenti per Mattia, pur essendo consapevole che siano non ricambiati. “Lo so che è senso unico, ma mi va bene lo stesso perché mi sento bene, sono consapevole che i sentimenti che provo non sono ricambiati”, ha dichiarato Grazia.