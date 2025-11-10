Questa sera, lunedì 10 novembre 2025, andrà in onda su Canale 5 l’ottava puntata del Grande Fratello. Di seguito le anticipazioni fornite da Federica Panicucci nel corso di Mattino 5:

“Possiamo anticiparvi che Anita, rientrata nella Casa dopo un lutto molto grave, vivrà un incontro davvero speciale, sarà un momento forte, tenero e molto commovente. E attenzione, Donatella e Francesca, dovranno abbandonare temporaneamente la Casa per essere convocate a sorpresa nello studio del Grande Fratello. Il motivo non possiamo dirvelo, lo scopriremo questa sera”.

Inoltre, si tornerà a parlare di Domenico, Valentina e Benedetta. Ma che altro accadrà stavolta? Nella Casa entrerà anche una busta rossa, ma al momento non si conosce il destinatario.

Non mancherà anche l’esito del televoto (clicca QUI per i sondaggi) che stavolta non sarà eliminatorio. Il concorrente meno votato infatti finirà nuovamente in nomination e stavolta rischierà di lasciare la Casa.