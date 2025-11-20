Selvaggia Roma, ex protagonista di Temptation Island e del Grande Fratello Vip, ha detto “sì” al fidanzato Luca Teti. La proposta di matrimonio è arrivata in un giorno particolarmente speciale: il battesimo della loro piccola Luce, nata a ottobre 2024.

La proposta di matrimonio

Per l’occasione, Selvaggia è stata bendata e condotta in una location segreta, dove ha scoperto una grande scritta con la domanda: “Mi vuoi sposare?”. L’ex gieffina ha condiviso l’emozionante momento sui suoi canali social, mostrando anche alcuni scatti dell’anello ricevuto.

La data delle nozze: 4 luglio 2025

Poche ore fa, Selvaggia Roma ha svelato la data ufficiale delle nozze: il 4 luglio 2025. Così, dopo aver coronato il sogno di diventare genitori della piccola Luce, Selvaggia e Luca si preparano a diventare marito e moglie.

Un amore che ha superato il dolore

La coppia ha vissuto momenti difficili, tra cui la perdita della loro prima figlia, Mia, a causa di un virus contratto al quinto mese di gravidanza. La gioia della piccola Luce e l’annuncio delle nozze rappresentano per loro una nuova tappa di felicità e rinascita.