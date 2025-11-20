Botta e risposta tra Francesca Cipriani e Genny Urtis. Durante la trasmissione Belve condotta da Francesca Fagnani, il medico estetico ha definito la sua amica come una persona con il “braccino corto”, insinuando che non volesse mai pagare. Parole che non sono passate inosservate e hanno subito suscitato la reazione diretta della showgirl.

La replica di Francesca Cipriani

Su Instagram, Francesca Cipriani ha subito replicato, mostrando le prove dei pagamenti: “Ho pagato tutte le volte ma, lo so già”, ha scritto citando la canzone di apertura del programma di Francesca Fagnani, L’Appuntamento di Ornella Vanoni.

Cipriani ha continuato: “Sono qui per dirvi che la mia amica Genny ieri è impazzita, ha detto una cosa che mi ha fatto rimanere a bocca aperta. Vi faccio vedere le fatture: io ho sempre pagato i trattamenti estetici quando sono andata da lei. Io con il braccino corto? Anche no. Coscia lunga potrebbe andar bene”

I dettagli del presunto episodio al ristorante

La showgirl non si è limitata a difendersi, ma ha anche raccontato un episodio particolare: “L’ultima volta che siamo andate a cena non sei più uscita dal bagno. Praticamente, ho dovuto pagare il conto della cena. E allora cosa vogliamo fare? Ti mando un bacio amica mia. Ci tenevo a precisare questa cosa perché io sono il contrario di quanto ha detto, anzi: sono una spendacciona, ho le tasche bucate. Mi è venuto da ridere. Ho le fatture, le conservo perché possono sempre servire”.

Secondo quanto dichiarato da Cipriani, quindi, non ci sarebbe mai stato alcun rifiuto a pagare i trattamenti o le uscite con l’amica.

La versione di Genny Urtis

Genny Urtis ha preferito non commentare direttamente l’episodio del ristorante, ma le sue dichiarazioni a Belve sembrano confermare un lato tirchio della sua personalità: il medico estetico aveva infatti raccontato di aver provato più volte a risparmiare offrendo in cambio pubblicità su Instagram, anche se non sempre con successo.