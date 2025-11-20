Il flirt appena nato tra Rasha Younes e Omer Elomari continua a far discutere dentro e fuori la Casa del Grande Fratello. Durante l’ultima puntata, diversi concorrenti e due opinioniste hanno espresso dubbi sulla genuinità dell’avvicinamento, alimentando un clima di tensione sempre più evidente.

Jonas Pepe mette in dubbio la sincerità di Rasha: “Ha cambiato idea troppo in fretta”

Nel corso della serata, Jonas Pepe ha sollevato perplessità sui sentimenti di Rasha Younes, ricordando alcune sue dichiarazioni passate: “Lei diceva di non essere presa e che lui non le interessava molto, e adesso ha cambiato idea. Diceva anche che lui l’annoiava. (…) Per me lui ha perso il carattere da quando sta con lei, si è un po’ spento, e questo è il mio parere”.

Un intervento che ha immediatamente acceso gli animi nella Casa, spingendo Omer a intervenire con decisione.

Omer Elomari si infuria: “Non parlate del nostro rapporto!”

Il gieffino siriano ha risposto duramente alle parole di Jonas, difendendo la propria relazione e chiedendo maggiore rispetto per la sua privacy: “Non ho bisogno di nessuno che mi difende. E tu Rasha non spiegare le nostre cose. Non parlare del nostro rapporto con gli altri. (…) Lei mi ha addolcito e non ammosciato”.

La discussione continua: intimità, confini personali e un gesto che divide il web

Durante il dopo cena, il confronto è proseguito, spostandosi sulla sfera affettiva e sui limiti che Rasha Younes tende a mantenere: “L’intimità per me è così privata che non sono una che si bacia per strada. Anche nel letto per me c’è una linea rossa”.

Queste parole hanno fatto nuovamente esplodere Omer, che ha ribadito: “Non spiegare queste cose personali! Nessuno può parlare del mio rapporto con Rasha. Ora siete arrivati a voler discutere della mia intimità? Basta!”.

Secondo quanto mostrato dalla regia del reality, il gieffino ha poi compiuto un gesto definito “shock” dal programma, abbassando i pantaloni in un momento di forte nervosismo. La scena – trasmessa in diretta e poi rilanciata sui social – ha immediatamente diviso il pubblico online tra chi l’ha interpretata come una provocazione goliardica e chi l’ha considerata fuori luogo.