La coppia formata da Francesca Fialdini e del maestro Giovanni Pernice a Ballando con le Stelle è stata tra le più votate dal pubblico, ma sabato scorso Milly Carlucci ha annunciato il ritiro della concorrente a causa di un grave infortunio: tre fratture scomposte alle costole.

“Loro non balleranno, quindi lei è eliminata, si ritira, ma la fortuna è che avrà la possibilità di riprendersi e di formare un po’ di callo osseo a queste fratture. Adesso è bene che pensi al riposo e alle cure che le diranno di fare e poi capiremo cosa succederà”, ha detto la conduttrice.

Nonostante il ritiro, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice potranno tentare il ritorno in gara attraverso il ripescaggio, previsto durante l’undicesima puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 13 dicembre.

Il ritiro di Francesca Fialdini: le prime dichiarazioni

Nell’ultimo episodio di Ballando Segreto, Francesca Fialdini ha parlato apertamente del difficile momento: “Aver annunciato il ritiro non nego che mi ha lasciato una certa amarezza”.

Giovanni Pernice ha subito cercato di rincuorarla: “Sì, ma non è mica finita! Pensa al ritorno, quando annunceremo che torneremo in pista, quanto sarà bello. C’è la positività. Guarda sempre il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto”.

Le condizioni di salute di Francesca Fialdini

Francesca ha aggiornato la conduttrice Milly Carlucci sul suo stato fisico: “Il piede sta meglio, adesso cammino. Le costole non stanno bene invece. Sto ancora facendo un po’ di fatica, soprattutto la notte o quando tossisco e starnutisco. La mattina vado a fare fisioterapia, faccio la magnetoterapia con la solenoide, sto un’ora dentro il tubo. Questo tutte le mattine. Prendo tanti antidolorifici e antinfiammatori per tenere a bada tutto”.

Nonostante il dolore, alcuni colleghi vip sembrano dubitare della sua condizione: “Milly, devi sapere che non tutti credono che sto male. Alcuni mi guardano e mi dicono ‘tu non stai male, perché se io fossi ridotta nelle tue condizioni non starei così bene’. Alcuni miei colleghi. I miei colleghi mi regalano una perla dietro l’altra, potrei fare una bella collana”.

Supporto dei colleghi Vip

Tra i colleghi più premurosi con Francesca Fialdini ci sono stati Andrea Delogu e Paolo Belli: “Con Andrea Delogu c’è un’affinità da sempre e quindi continuiamo a sentirci prima, dopo, durante, sempre. Paolo Belli è stato molto carino con me. Paolo è veramente meraviglioso”.