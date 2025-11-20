Una serata ad altissima tensione nella Casa del Grande Fratello. Un gesto inatteso di Omer Elomari, che si è abbassato i pantaloni dopo alcune insinuazioni sul suo rapporto con Rasha Younes, ha acceso un vero e proprio incendio mediatico e domestico. Simone De Bianchi è stato tra i primi a reagire, dando il via a un durissimo scontro che ha letteralmente diviso la Casa.

Il gesto di Omer e la reazione immediata di Simone

La miccia scoppia quando Simone affronta frontalmente Omer, accusandolo di aver mancato di rispetto alle donne presenti: “Sei un uomo? Ma che uomo sei? Chiedi scusa! Alle donne devi chiedere scusa, maleducato! Vergognati”.

Omer, inizialmente seduto, ha risposto con fermezza e toni altrettanto accesi: “Tu stai zitto. L’unica persona a cui posso chiedere scusa è Rasha, il resto non mi interessa”. A difendere Simone interviene anche la madre, Francesca Carrara, che rimprovera Omer: “Te zitto a Simone non lo dici. Hai fatto un gesto che non si fa. Queste cose falle a casa tua”.

Lo scontro verbale degenera

L’atmosfera si scalda ulteriormente quando Omer continua a provocare: “Voi parlate di educazione? Tu parli di educazione? Smettila bambino, vai a giocare con la palla rossa”. A quel punto Simone perde le staffe e Francesca è costretta a trattenerlo e a riportarlo dentro per evitare il peggio.

Gli sfoghi post-scontro: Casa spaccata in due

Dopo il litigio, il clima rimane teso. Omer, parlando con Rasha e Anita, si sfoga: “Hanno infangato la reputazione di una donna in diretta e ora parlano di educazione. Almeno il mio gesto non ha fatto piangere una donna due giorni e due notti”. Dall’altra parte, Simone, ancora scosso, parla con la madre e con Giulia: “Lui dice che ha una cultura diversa dove l’educazione viene prima di tutto. E poi si cala i pantaloni? Fuori da qui già sapete cosa gli avrei fatto”.

Giulia alimenta la tensione

Invece di placare la situazione, Giulia rincara la dose: “Solo perché siamo qui. Fuori io ti avrei detto di fare di peggio. A uno che fa un gesto così mia madre avrebbe dato sberle e cazzotti. È arrogante”.