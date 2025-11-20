Si respira un clima di fortissima tensione all’interno della Casa del Grande Fratello. La scorsa notte, Omer Elomari ha perso il controllo, abbassandosi i pantaloni davanti ai coinquilini. Il gesto ha generato panico e tensione tra i concorrenti e ha scatenato forti reazioni sui social.

Francesco Rana critica duramente Omer Elomari

Anche l’ex concorrente Francesco Rana, che aveva già avuto attriti con Omer, ha preso posizione commentando l’accaduto sui social: "Mi dissocio completamente da quello che si è visto, che va contro ogni logica di comportamento, soprattutto perché rivolto a una donna, a una mamma e a suo figlio, e fatto davanti a milioni di persone. Un comportamento del genere non può essere normalizzato, minimizzato o giustificato".

Rana ha sottolineato la responsabilità di chi partecipa a un programma televisivo: "Chi sceglie di andare in televisione ha una responsabilità doppia: verso le persone che ha di fronte e verso chi guarda da casa. Mi auguro che chi di dovere prenda provvedimenti seri".