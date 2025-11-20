Omer Elomari e Mattia Scudieri hanno legato fin dalle prime settimane del Grande Fratello, dando vita a un rapporto molto affettuoso e fisico che ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Coccole, abbracci, balletti, carezze e scherzi caratterizzano la loro amicizia, apprezzata da un vasto pubblico del reality show di Canale 5.

La nascita della ship “Mamer”

Il legame tra i due concorrenti ha spinto i fan a creare la ship “Mamer”, con l’hashtag dedicato su X. Qui vengono condivisi scatti, fotomontaggi, video romantici, post ironici e commenti più seri che sperano in un possibile sviluppo amoroso tra Omer e Mattia.

La ship è esplosa definitivamente quando, durante un momento di intimità, Mattia si è avvicinato al letto dove stavano riposando Omer e Rasha e ha dato un bacio in bocca all’amico, accompagnato dalla frase: “Buonanotte amore”.

Reazioni dei concorrenti e del pubblico

Dopo l’episodio, Omer e Mattia hanno scoperto della ship e commentato: “Io l’ho anche baciato in bocca”.

Gli autori del Grande Fratello hanno inoltre fatto arrivare ai concorrenti alcuni messaggi dal pubblico, scatenando discussioni e curiosità. Uno dei messaggi più innocui e positivi riguardava proprio la ship: “La vera ship sono Omer e Mattia, loro due sono bellissimi”.

Jonas Pepe, leggendo il commento, ha reagito: “Ragazzi ma che cos’è che non abbiamo visto?”.

Mattia ha spiegato la natura del loro rapporto: “L’ho anche baciato in bocca. Io la notte lo bacio. La nostra è un’amicizia sincera. Ma poi siamo sempre tanto affettuosi e questo forse a molti piace”.

Ironia e curiosità tra i concorrenti

Anche gli altri gieffini hanno commentato con ironia la vicinanza tra Omer e Mattia. Francesca Carrara ha detto: “Qua di notte succedono cose strane. Ecco perché hanno anche avvicinato i letti, adesso si capisce tutto”, mentre Rasha Younes ha aggiunto: “I baci che dà a Omer prima di dormire… Ora ci sono io in mezzo per dividere, c’è qualcosa di grande tra di voi”.