Irama è stato ospite di Gianluca Gazzoli nel podcast Passa dal BSMT, dove ha rilasciato un’intervista senza filtri.

Il rapporto di Irama con il gossip

Durante la chiacchierata, Irama ha parlato del suo rapporto con il mondo del gossip e della difficoltà di gestire la propria vita privata sotto i riflettori: “Com’è finire nel gossip? Ci sono finito dentro ma non l’ho mai vissuta bene. Ho sempre cercato di scindere la mia vita privata dal resto. Non voglio fare lo str***o e neppure l’altezzoso ma mi vergogno di finire su alcune riviste che scrivono cose di cui non mi frega niente. Spero che non mi ricordino per quello ma per la mia musica. Se non dovessero ricordarmi per la musica vorrebbe dire che ho fallito”.

Il ricordo della storia con Giulia De Lellis

Non sono mancati riferimenti alla sua precedente storia d’amore con Giulia De Lellis, recentemente diventata mamma. Senza menzionarla direttamente, il cantante ha ricordato alcune esperienze vissute con i paparazzi: “L’ho un po’ sofferta questa cosa. Magari l’altra persona era più in quel mondo lì e non è colpa di nessuno, ma c’erano i paparazzi molto più attaccati, anche all’estero. Una volta ci ho anche litigato. È una cosa folle”.