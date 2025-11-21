La nuova puntata di Amici 25, registrata ieri pomeriggio presso gli studi Elios di Roma, andrà in onda domenica 23 novembre e si preannuncia ricca di colpi di scena. A giudicare le esibizioni sono stati Noemi e Fiorella Mannoia per il canto, mentre per la danza il giudice ospite è stato Sergio Bernal. Spazio anche alla musica live grazie all’ospite della settimana, Fulminacci, che ha presentato il brano Niente di Particolare. Di seguito le anticipazioni fornite da Superguidatv.

Sfide settimanali e nuovi allievi

Tutte le sfide della settimana sono state superate con successo, consentendo a Rosaria, Pierpaolo, Paola e Riccardo di mantenere il proprio banco.

In vista della prossima puntata, però, finiscono in sfida:

Flavia e Plasma per il canto

e per il canto Paola ed Emiliano per il ballo

Durante la settimana si è registrato anche il ritiro di Michelle, sostituita dall’ingresso di tre nuovi allievi:

Lorenzo (canto)

(canto) Elena (canto)

(canto) Giorgia (danza classica)

Gara di canto: la classifica completa

1° posto – Valentina

Valentina convince con Susan. Fiorella Mannoia sottolinea che, nonostante l’esibizione in inglese, l’interpretazione è arrivata in modo forte e chiaro. «Ora voglio sentirti anche in italiano», aggiunge, definendo l’esibizione un passo importante nella crescita dell’allieva.

2° posto – Michele

Con Vampire di Olivia Rodrigo, Noemi riconosce la potenza della sua voce ma lo invita a cercare maggiore connessione emotiva col pubblico.

3° posto – Gard

Si cimenta in Me gustas tu di Alfa con barre. È ansioso per l’inedito approccio, ma le giudici apprezzano il rischio e la credibilità, elogiando il suo ritmo anche fuori dalla comfort zone.

4° posto – Opi

Canta Tu sei per me. Per Zerbi è “sufficiente”, ma finalmente in linea con i brani più adatti alla sua identità artistica.

5° e 6° posto – Angie e Plasma

Angie interpreta One degli U2: Noemi apprezza la voce ma avrebbe evitato alcuni passaggi troppo ricercati.

interpreta One degli U2: Noemi apprezza la voce ma avrebbe evitato alcuni passaggi troppo ricercati. Plasma propone Tasche piene di sassi con barre: Mannoia gli suggerisce di variare le dinamiche e di non restare sempre sullo stesso livello.

Ultimo posto – Flavia

Canta Due vite di Marco Mengoni, finendo in sfida.

Gara di ballo: prestazioni di alto livello

1° posto – Maria Rosaria

Balla una rumba sulle note di Disfruto insieme a Mattia. Il giudice Bernal la riempie di complimenti: «Questa è la danza».

2° posto – Alex

Si esibisce in un jive su Blue Suede Shoes con Alessia. L’esecuzione energica e il lavoro di gambe impressionano il giudice.

3° posto – Pierpaolo

Interpreta Il cielo in un assolo. Performance molto espressiva, tanto che Bernal lo vede “da grandi palchi”, aprendo anche un piccolo dibattito tra Maria De Filippi e Celentano.

4° posto – Anna

Danza sulle note di Un bel casino, il nuovo brano di Petit, in coppia con Michele.

5° e 6° posto – Emiliano e Paola

Paola balla Un briciolo di allegria con Francesco: buona la connessione tra i due.

balla Un briciolo di allegria con Francesco: buona la connessione tra i due. Emiliano presenta Black and Gold e, fuori gara, Wonder.

Ultimo posto – Alessio