Il cachet di Barbara D'Urso è diventato uno dei temi più discussi di questa edizione di Ballando con le stelle. Negli ultimi giorni sono circolate diverse indiscrezioni sulle cifre che la nota conduttrice avrebbe percepito per partecipare al programma di Rai1. Puntuali sono arrivate le smentite da parte della diretta interessata e della conduttrice del programma, Milly Carlucci.

Questa volta, però, a parlare è stata Selvaggia Lucarelli, giurata dello show, che nella sua newsletter Vale tutto ha fornito dettagli sul compenso e sui presunti benefit di cui godrebbe D'Urso.

Il nodo del cachet di Barbara D'Urso

Secondo quanto riportato da Selvaggia Lucarelli, Barbara D'Urso sarebbe stata "pagata profumatamente" per la sua partecipazione a Ballando con le stelle, affiancata da Pasquale La Rocca. Lucarelli ha dichiarato: "È pagata centinaia di migliaia di euro. Mezzo milione di euro o quello che è".

Le affermazioni della giurata hanno un certo peso, essendo un volto interno alla trasmissione, ma sembrano in contrasto con quanto dichiarato da Milly Carlucci sulle pagine de La Stampa: "Smentisco categoricamente. In Rai abbiamo un sistema calmierato: c'è un tetto ai cachet. Il nostro budget è sempre lo stesso: non un euro di più".

Oltre al cachet, Selvaggia Lucarelli ha parlato dei presunti benefit esclusivi di cui D'Urso godrebbe sul set di Ballando con le stelle. Secondo la giurata, la concorrente avrebbe richiesto e ottenuto condizioni particolari mai concesse ad altri partecipanti:

Trucco e parrucco personali, non forniti da Rai

Camerino separato, situato vicino a quello di Milly Carlucci

Una mega-casa per l’alloggio durante le riprese

Fanpage.it riferisce di aver contattato fonti interne al programma per avere una replica ufficiale, ma la produzione ha scelto il silenzio. Nessun commento, quindi, sulle dichiarazioni di Lucarelli. Rimane da capire se Milly Carlucci userà queste indiscrezioni come spunto per un confronto televisivo tra la giurata e Barbara D'Urso, o se lascerà scivolare tutto in sordina.