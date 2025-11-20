Mediaset potrebbe cambiare radicalmente la programmazione del lunedì sera, storicamente tra le serate più importanti della settimana televisiva. Secondo quanto riportato da Affari Italiani, gli ascolti dei reality show non stanno entusiasmando e i vertici dell’azienda stanno valutando nuove strategie per rilanciare i contenuti del prime time.

Reality in calo: GF Vip e L’Isola dei Famosi confermati

Attualmente su Canale 5 è in onda il format Nip, condotto da Simona Ventura, ma gli ascolti non stanno convincendo. Con il nuovo anno torneranno comunque i grandi show di Mediaset:

GF Vip , con Alfonso Signorini

, con L’Isola dei Famosi, con Veronica Gentili

Tuttavia, il calo di ascolti potrebbe spingere l’azienda a rivedere la programmazione, almeno per la serata del lunedì.

Nuove ipotesi per il prime time del lunedì

Stando a quanto riportato da Affari Italiani, tra le opzioni al vaglio di Mediaset ci sarebbero:

Una nuova edizione di Zelig , con la conduzione di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio

, con la conduzione di Un varietà musicale simile a Music, potenzialmente affidato a Paolo Bonolis

Questi cambiamenti rappresenterebbero una vera rivoluzione per la rete, che da sempre ha puntato sui reality show per trainare gli ascolti.

Decisioni in arrivo nelle prossime settimane

Al momento, però, nulla è ancora stato ufficializzato. I vertici di Mediaset stanno valutando attentamente tutte le opzioni e solo nelle prossime settimane si saprà quale sarà il futuro del palinsesto del lunedì sera.