A cura di Annalisa Accardo

E’ bufera sui social dopo la wishlist Amazon aperta da Helena Prestes, tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, pensata per “indirizzare” chi volesse farle un regalo per il Natale e per la nuova casa in cui convive con il compagno Javier Martinez.

Ho deciso di creare questa lista idee-regalo per il Natale per la casa nuova – ha scritto la modella brasiliana sul suo canale broadcast rivolgendosi ai suoi fan -. Negli ultimi tempi ho ricevuto tantissimi regali accompagnati da splendide lettere che ho conservato con affetto. Alcuni oggetti, però, essendo di plastica o non proprio in linea con lo stile della mia casa, ho dovuto donarli […] In questo modo potete trovare idee utili e mirate, il link è sicuro e avvisa quando sarà acquistato evitando anche eventuali doppioni, perché i regali acquistati risulteranno già segnati”.

Non è la prima volta che Helena Prestes decide di aprire una wishlist su Amazon. Già lo scorso luglio ne creò una in occasione del suo compleanno, e all’epoca finì nella bufera per la decisione di inserire tra i possibili regali anche un orologio dal valore di 600 euro