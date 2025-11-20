E’ bufera sui social dopo la wishlist Amazon aperta da Helena Prestes, tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, pensata per “indirizzare” chi volesse farle un regalo per il Natale e per la nuova casa in cui convive con il compagno Javier Martinez.

“Ho deciso di creare questa lista idee-regalo per il Natale per la casa nuova – ha scritto la modella brasiliana sul suo canale broadcast rivolgendosi ai suoi fan -. Negli ultimi tempi ho ricevuto tantissimi regali accompagnati da splendide lettere che ho conservato con affetto. Alcuni oggetti, però, essendo di plastica o non proprio in linea con lo stile della mia casa, ho dovuto donarli […] In questo modo potete trovare idee utili e mirate, il link è sicuro e avvisa quando sarà acquistato evitando anche eventuali doppioni, perché i regali acquistati risulteranno già segnati”.

Non è la prima volta che Helena Prestes decide di aprire una wishlist su Amazon. Già lo scorso luglio ne creò una in occasione del suo compleanno, e all’epoca finì nella bufera per la decisione di inserire tra i possibili regali anche un orologio dal valore di 600 euro.