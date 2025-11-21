Sin dai primi giorni nella Casa del Grande Fratello, Giulia Soponariu ha mostrato grande apertura, raccontando momenti personali e parlando del legame speciale che la unisce ai suoi fratelli: Andrei (22), Riccardo (21), Ludovic (9), Sofia (7) e Santiago (2). La gieffina ha più volte sottolineato: “Siamo molto uniti, per i più piccoli sono stata anche una seconda madre”.

Durante la nona puntata del reality, i cinque fratelli hanno fatto una sorpresa a Giulia, entrando nella Casa per darle sostegno e affetto. Un momento emozionante… che però oggi è offuscato da una polemica nata fuori dal programma.

La polemica: le frasi di Riccardo Soponariu sull’omosessualità

Nelle ultime ore circola sui social un estratto di una diretta con GrenBaud e Max Felicitas, in cui Riccardo Soponariu afferma che sarebbe “deluso” se avesse un figlio gay.

Queste le parole incriminate: “A me i gay non è che danno fastidio. Però sarei triste se mio figlio nascesse gay. Perché sarei molto deluso. Sì, sarei deluso, sarei proprio deluso”.

Le dichiarazioni hanno provocato la reazione immediata dei due streamer:

GrenBaud : “No! Dai no, non è vero. Ho i brividi”

: “No! Dai no, non è vero. Ho i brividi” Max Felicitas: “Posso dissociarmi? Io mi dissocio”

Nonostante ciò, Riccardo avrebbe ribadito più volte la sua posizione, alimentando ulteriormente la polemica.

La difesa dei fan di Giulia: “Non è lei la responsabile”

Sui social — in particolare su X — i fan di Giulia hanno prontamente preso le sue difese: “Ma cosa c’entra questo con Giulia? Lei non è responsabile di quello che dicono i suoi familiari”; “Che tristezza, state attivando la macchina del fango per sminuire la nostra Giulia”; “Non attaccate lei per ciò che dice il fratello”.

Ed è vero: Giulia non può essere ritenuta responsabile delle dichiarazioni del fratello, né ha espresso opinioni simili. Chi la segue nel programma sa che è una ragazza equilibrata e aperta.