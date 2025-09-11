Negli ultimi anni, Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane hanno più volte parlato di matrimonio, ma la data sembra ancora un mistero. Lo scorso 14 aprile, durante una puntata di Bella Ma, Pietro ha sorpreso tutti con una proposta di matrimonio in diretta davanti a Pierluigi Diaco e ai telespettatori.

La promessa di sposarsi a Cortina a San Silvestro

A giugno, la showgirl è stata ospite di Monica Setta a Storie Di Donne Al Bivio, dove ha rivelato: “Se questa volta ci sposeremo davvero? Sì! Ci sposiamo a Cortina a San Silvestro. Ci amiamo ormai da 5 anni e lui è stato l’unico uomo che mi ha fatto pensare alla famiglia. Sono orfana da quando ero piccola e non ho mai avuto storie lunghe né ho pensato di diventare mamma. Ma con Pietro è tutto cambiato. Da quella prima volta che mi baciò in macchina non ci siamo più lasciati”.

Il matrimonio sempre rimandato

Nonostante le promesse, però, il matrimonio non avrà luogo quest’anno. Ieri, in un servizio de La Volta Buona, è stato fatto sapere: “I due si amano da diversi anni, ma il matrimonio pare non verrà celebrato nei prossimi mesi. Dopo numerose proposte di matrimonio accettate e mai concretizzate, di recente hanno annunciato che si sposeranno in montagna a San Silvestro. Anche se non hanno specificato di quale anno”.

Le dichiarazioni di Antonella a La Volta Buona

Ieri pomeriggio, Antonella Elia è stata ospite a La Volta Buona e ha ammesso a Caterina Balivo che molto probabilmente non si sposerà il prossimo San Silvestro: “Se sto organizzando le nozze? Veramente no, perché sto ancora finendo la casa. Sono tre anni e mezzo che devo finirla. Hanno fatto lavori schifosi e ogni volta si ricomincia dall’inizio. Ora sto facendo il giardino e quando sarà finito il giardino faremo le nozze. Non è che non mi voglio sposare, anzi, ho detto a Pietro ‘se tu sei capace di organizzare il matrimonio in questi mesi durante le Olimpiadi, fallo pure’. Non ci sono le Olimpiadi? Lui ama lo sci e quindi sarebbe ancora più complicato organizzare tutto con le Olimpiadi in atto, perché noi vorremmo sposarci a Cortina. Poi il viaggio di nozze vorrei farlo in Polinesia, ma lì il tempo migliore è ad agosto”.

Un momento di emozione con la canzone “Sei Nell’Anima”

Durante la trasmissione, in studio è stata fatta partire la canzone Sei Nell’Anima di Gianna Nannini, preferita dalla coppia. La 61enne si è commossa, dichiarando: “Scusate se piango, sono patetica. Però Pietro è davvero dentro la mia anima, questa canzone rappresenta quello che siamo l’uno per l’altra. A parte le difficoltà della vita, le difficoltà di sposarsi, ma con lui vivo un sogno bellissimo. Non dico che l’amore è patetico, ma che sono patetica io a piangere per queste cose”.