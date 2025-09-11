Durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, il rapporto tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia si è imposto fin da subito come uno dei più tesi e controversi della casa. Un’incompatibilità evidente, alimentata da vecchie conoscenze, gelosie e divergenze caratteriali, che ha portato a momenti di forte scontro e divisione.

Tutto parte da Edoardo

Il punto di partenza della tensione tra Antonella e Micol è legato alla figura di Edoardo Donnamaria, che prima di iniziare una relazione con Antonella all’interno della casa, aveva avuto un breve flirt con Micol fuori dal reality. Questo elemento ha gettato subito le basi per una dinamica di gelosia e sospetto. Antonella, infatti, ha da subito manifestato fastidio verso la presenza della Incorvaia, percepita come una potenziale minaccia.

I primi scontri

Fin dalle prime settimane, le due hanno avuto diversi battibecchi. Antonella ha criticato più volte Micol, definendola “poco incisiva” e mettendo in discussione il suo aspetto e la sua personalità. Micol, dal canto suo, ha risposto con un atteggiamento più distaccato, ma non ha mancato di sottolineare i comportamenti che riteneva eccessivi o provocatori da parte della Fiordelisi.

Due fronti opposti

Con il passare del tempo, la casa si è spaccata in due blocchi. Da una parte Antonella, spesso isolata ma determinata, e dall’altra un gruppo più compatto di concorrenti tra cui Micol e il suo fidanzato Edoardo Tavassi, Nicole Murgia e Oriana Marzoli. La Fiordelisi ha parlato più volte di “branco”, accusando gli altri di fare gruppo contro di lei, mentre Micol e gli altri hanno sempre negato qualsiasi strategia di esclusione.

Il ruolo di Edoardo

Edoardo Donnamaria si è spesso trovato in una posizione scomoda. La sua vicinanza con Antonella lo metteva in contrasto con altri coinquilini, tra cui Micol. Questo ha influito sia sulle dinamiche interne alla casa che sulla sua relazione con la Fiordelisi, minata più volte da discussioni nate proprio da questi equilibri fragili.

Confronti mai risolutivi

I confronti tra Antonella e Micol sono stati frequenti ma mai risolutivi. Terminato il GF Vip, le due hanno mantenuto per mesi un rapporto improntato alla freddezza, tra silenzi carichi di tensione e accuse reciproche.

La svolta

Tuttavia, nel novembre del 2023, nel corso di un’ospitata nel programma radiofonico Turchesando, Micol ha svelato di aver avuto un chiarimento con Antonella: “In realtà, la verità è che quando quella volta in radio tu mi hai chiesto se fossi disposto ad un incontro eventuale con Antonella io avevo risposto di sì. E da lì lei ha fatto un passo verso di me che io ho apprezzato moltissimo. Sono molto contenta”.

Il selfie

Adesso, a distanza di oltre due anni dalla conclusione del Grande Fratello Vip, è avvenuto anche il primo incontro pubblico. Antonella e Micol, infatti, si sono incontrate in occasione di un evento a Milano al quale erano presenti diverse influencer. A sancire definitivamente la pace un selfie scattato dalla Fiordelisi mentre era proprio insieme alla Incorvaia (con loro c’era anche un’altra ex gieffina, Federica Calemme).

Nonostante il passato turbolento, questo incontro pubblico sembra aprire una nuova fase per entrambe, fatta di rispetto reciproco e la volontà di lasciarsi alle spalle le vecchie rivalità.