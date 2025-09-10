E’ già esplosa la prima bomba di gossip sulla nuova edizione del Grande Fratello. A lanciare la notizia è stata Deianira Marzano, che ha svelato un retroscena molto intrigante: “Due nuovi concorrenti del prossimo Grande Fratello si sarebbero conosciuti durante i provini e tra loro sono subito scattate scintille. E non è tutto: entrambi sono stati scelti per entrare nella casa e, a quanto pare, si stanno già sentendo in gran segreto”.

Resta da capire se questa potenziale coppia entrerà come tale nella casa o se, davanti alle telecamere, preferirà mantenere un basso profilo. Una love story segreta potrebbe decisamente accendere il reality fin dalle prime settimane!

Simona Ventura alla conduzione del Grande Fratello

A partire dal 29 settembre, il Grande Fratello tornerà su Canale 5 con una grande novità: alla conduzione ci sarà Simona Ventura, che torna a guidare un reality show dopo l’esperienza come unica opinionista a L’Isola dei Famosi. La notizia è stata confermata con la sua presenza in copertina sull’ultimo numero di TV Sorrisi e Canzoni, dove ha anche svelato alcune importanti novità sull’edizione in arrivo.

Un Grande Fratello “vecchio stile” con concorrenti comuni

Durante l’intervista, Simona Ventura ha spiegato come questa nuova edizione voglia tornare alle origini del programma: “Sarà un Grande Fratello vecchio stile”, ha detto, sottolineando che i concorrenti saranno esclusivamente persone comuni, senza la presenza di personaggi famosi.

“I casting si sono concentrati sulle storie di vita dei partecipanti,” ha aggiunto, “e sono stati scelti più di 15 concorrenti”. Per rendere il reality ancora più autentico, non ci saranno ripescaggi né ingressi in corsa, mentre la durata del programma sarà di circa 100 giorni, per una narrazione più intensa e compatta.

Il retroscena sulla scelta di Simona Ventura come conduttrice

Nel corso dell’intervista, Simona Ventura ha raccontato il curioso percorso che l’ha portata a condurre il Grande Fratello: “Dopo aver fatto l’opinionista a L’Isola dei Famosi, Mediaset mi ha convocata per un provino… per La Fattoria. Ma in realtà non era per La Fattoria. Il provino è andato bene, e con mia grande sorpresa mi hanno proposto il Grande Fratello”.

“È stata una gioia immensa,” ha concluso, sottolineando l’ottimo clima e la coesione all’interno del team Mediaset. “Sono onorata di far parte di questo gruppo di lavoro”.