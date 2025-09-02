Un contenuto social, pensato esclusivamente per un pubblico ristretto, si è trasformata in un caso mediatico. Helena Prestes e Javier Martinez, concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello, sono finiti al centro di una bufera mediatica che sta facendo molto discutere.

Il viaggio a New York: “Grazie ai nostri fan”

Reduce da un viaggio a New York, la coppia ha voluto ringraziare i propri sostenitori attraverso una storia Instagram riservata agli abbonati del canale broadcast della modella brasiliana. Nella clip, ora diventata virale, Helena e Javier hanno raccontato che l’intera vacanza – voli in business class compresi – è stata finanziata da loro fan.

“Vogliamo ringraziare i nostri fan che ci hanno regalato un viaggio… ci stiamo sentendo molto top”, ha detto Helena. A farle eco anche Javier: “Infatti è tutto merito vostro. Vi amiamo”. “Grazie davvero del regalo. Speriamo di farne tanti altri”, ha aggiunto la Prestes, con il pallavolista argentino che ha concluso: “La prossima destinazione? Vorrei fosse il Giappone… se lei ha il coraggio!”.

Il contenuto trapela: esplode la polemica

Il contenuto, pensato per restare all’interno della cerchia degli abbonati, è stato diffuso pubblicamente senza consenso. Il video ha fatto rapidamente il giro dei social, attirando una pioggia di critiche. In molti hanno accusato la coppia di ostentare lusso finanziato dai fan, trasformando quello che doveva essere un gesto di ringraziamento in un caso di cattivo gusto.

Helena Prestes, visibilmente irritata dalla situazione, ha commentato: “Era un contenuto per gli abbonati. Non doveva uscire fuori”.

Fan divisi: tra sostegno e accuse

Il caso ha spaccato la community: da un lato ci sono i fan che difendono Helena e Javier, parlando di un gesto di trasparenza e condivisione; dall’altro, cresce il numero di utenti che li accusano di sfruttare la generosità dei follower, chiedendo più rispetto e responsabilità.

C’è chi ritiene inaccettabile che due personaggi pubblici, potenzialmente in grado di permettersi simili spese, accettino donazioni per viaggi di lusso. Altri sottolineano che ogni fan è libero di scegliere come spendere i propri soldi, anche per supportare i propri beniamini.