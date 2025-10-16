Da un punto di vista sentimentale, Helena Prestes vive un momento felice insieme a Javier Martinez, con cui sta cercando di avere un figlio. Tuttavia, la sfera familiare sembra attraversare nuovamente momenti di tensione.

Il gelo con la sorella Mariana

Secondo alcune segnalazioni riportate da Amedeo Venza, il rapporto tra Helena Prestes e sua sorella Mariana si è nuovamente raffreddato. La causa? Mariana non approverebbe le persone con cui Helena si circonda e ci sarebbero divergenze sul desiderio della modella di mettersi in contatto con la madre, situazione sulla quale le sorelle non sarebbero d’accordo.

Non si tratta della prima lite tra le due: già lo scorso maggio avevano smesso di seguirsi sui social, salvo poi chiarirsi temporaneamente.

Lo sfogo di Helena sui social

Pochi istanti fa, Helena Prestes ha condiviso un lungo messaggio su X (ex Twitter), nel quale ha espresso il suo malcontento verso chi considera persone “manipolatrici” e “mediocri”.

“Ormai non ho tempo per sopportare persone assurde che, nonostante la loro età, non sono cresciute. Ormai non ho tempo per trattare con la mediocrità. Non tollero i manipolatori e gli opportunisti. Mi danno fastidio gli invidiosi, che cercano di screditare quelli più capaci. Voglio l'essenza, la mia anima ha fretta. Voglio vivere accanto a della gente umana, molto sensibile, che sappia sorridere dei propri errori, che non sfugga alle proprie responsabilità, che difenda la dignità umana e che desideri soltanto essere dalla parte della verità e dell'onestà. Voglio circondarmi di gente che sappia arrivare al cuore delle altre persone. Gente alla quale i duri colpi della vita hanno insegnato a crescere con dolci carezze nell'anima. Sì: ho fretta... di vivere con intensità”.