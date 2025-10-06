Lo scorso giugno Carlo Motta ha rivelato di aver incontrato di nascosto la sua ex fidanzata Helena Prestes. Le dichiarazioni hanno fatto scalpore non solo per la sorpresa, ma anche perché Javier Martinez, attuale compagno della modella brasiliana, era completamente all’oscuro di tutto.

"Quando ha scoperto di quegli incontri clandestini, non ha reagito bene", ha ammesso Carlo, facendo intendere che tra lui e Helena ci sia stato qualcosa di più di un semplice chiarimento.

Helena ammette tutto: "Non ho detto la verità a Javier"

Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, Helena Prestes e Javier Martinez hanno raccontato pubblicamente quel momento difficile della loro relazione. La modella ha confermato di aver rivisto Carlo Motta senza informare il suo compagno: "Le polemiche dell’estate e i gossip sul tradimento? Certe cose non le ho dette a Javier perché credevo fosse troppo geloso. Sentivo il bisogno di chiudere quella parentesi del passato”

Un chiarimento che, però, ha messo a dura prova la coppia: "Non è stato carino per Javi, lo so. Abbiamo avuto un momento difficile. Ci siamo visti, abbiamo parlato, ma non è stato semplice per lui".

Javier Martinez: "Ho perdonato Helena"

Alla domanda di Silvia Toffanin sul periodo della crisi, Javier ha preferito non scendere nei dettagli: “Non voglio nemmeno ripensare a quel periodo. È stato brutto. Ma ho scoperto di saper perdonare, mi faccio i complimenti per come l’ho superato. Per quanto ci siano state cose brutte in passato, Helena è la persona giusta per me. Me lo dimostra ogni giorno. Sono molto felice”.

Progetti futuri: matrimonio e figli in arrivo?

Il capitolo "presunto tradimento" sembra ormai archiviato. Oggi la coppia guarda al futuro con entusiasmo. Javier Martinez ha dichiarato di voler fare presto la proposta: “Non voglio aspettare troppo. Sogno il matrimonio e anche una famiglia. Entro l’anno? Vediamo, ma la proposta arriverà"

Anche l’idea di diventare genitori è molto concreta: "Tutto è partito per un video che abbiamo fatto in un momento privato, ma è un nostro sogno. Vogliamo che si realizzi il prima possibile"

Helena Prestes ha confermato: “Ci piacerebbe un figlio. Javier ogni giorno mi dice che non vuole aspettare troppo. Parliamo già di nomi. Silvia, sarai la prima a saperlo quando accadrà”.