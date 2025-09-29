Dopo la partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello, Amanda Lecciso si è raccontata ai microfoni di Giada Di Miceli durante la trasmissione radiofonica Non succederà più in onda su Radio Radio.

Tra i temi affrontati: la vita nella Casa più spiata d’Italia, il legame nato con Iago Garcia e il rapporto con gli altri ex concorrenti.

La vita nella Casa del Grande Fratello

«Non so neanche io come ho fatto a mantenere tutta quella compostezza nella Casa. L’importante è trovare persone a cui appoggiarsi, si creano legami forti e io ne ho trovati pochi, ma buoni. Ci si fa forza l’uno con l’altro. È vero che è una sorta di vacanza, ma forse il primo mese, poi subentra lo stress, non è facile da quel punto di vista, però mi sono comunque riposata visto che a casa ho due bambini».

L’amicizia e la relazione con Iago Garcia

«Con Iago è nata un’amicizia dentro la Casa, uscendo fuori succede una cosa strana, ti chiedi se effettivamente c’è qualcosa in più e ci provi, è quello che ci è successo travolti dall’entusiasmo, ma poi dopo due o tre mesi ci siamo resi conto che la cosa era un po’ più complicata e abbiamo capito che era meglio restare amici. Non abbiamo voluto rovinare un rapporto solido, anche se ci conoscevamo da pochi mesi è stato tutto più accelerato, gli affetti si sviluppano in un tempo minore e quindi l’importante è stato non esserci persi».

La decisione di lasciarsi

«Non ci siamo lasciati tra drammi, non c’è stato qualcuno che ha preso la decisione, è una decisione che è maturata un po’ da sé, ci siamo resi conto che fosse complicato vedersi tra il suo lavoro, il mio, i bambini e questo ci ha allontanati, ma abbiamo continuato a sentirci, anche oggi ci sentiamo e voglio che faccia parte della mia vita e so che è lo stesso».

L’inizio della storia e il confine con l’amicizia

«Non è successo quando sono uscita, è nata fuori piano piano, frequentandoci fuori da quel contesto e a un certo punto ci si ritrova a dire che forse è qualcosa di più, invece no. Era una forma d’amore, lo è tuttora. Il confine tra l’amicizia e la relazione di coppia è talmente labile che lo è anche ora, ma la forma migliore è quella dell’amicizia. Abbiamo preso questa decisione e non ci sarà un ritorno».

Il parere della famiglia

«Al Bano non ha conosciuto Iago personalmente. Si sono sentiti per telefono, ma non c’è stata occasione, anche se ci sarà in futuro. Anche a Loredana piaceva, lui è una bella persona e continuerà comunque a fare parte della mia vita. Anche con il mio ex marito sono rimasta amica, io non ho conservato per il bene dei ragazzi, ma perché sono state persone preziose nella mia vita, che stimo e che voglio avere con me. Mi dispiace che spesso non accade, dovrebbe essere questa la normalità, così non avviene e non so perché, ma a me viene più semplice così».

I rapporti con gli ex coinquilini

«Degli altri concorrenti continuo a sentire Luca, Stefania, Helena, Javier, Michael, Federico, Mattia, Maxime, ne continuo a sentire diversi, Luca fa parte della mia quotidianità. Non ho più sentito né visto Pamela, Shaila e Jessica, almeno per il momento, poi chissà. Lorenzo mi capita ogni tanto di sentirlo, mi ha fatto gli auguri per il compleanno. Ho sentito che Pamela è nel cast di Tale e Quale Show anche se non ho avuto modo di vedere la puntata».