Negli ultimi giorni il mondo del gossip legato a Uomini e Donne è in fermento. Dopo l’ufficialità della rottura tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, anche un’altra delle coppie più recenti nate nello studio di Maria De Filippi sembra attraversare un momento complicato: si tratta di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno.

Dai primi momenti felici alle voci di crisi

La storia tra i due è nata sotto i riflettori del dating show di Canale 5, quando la tronista romana ha scelto proprio Ciro come compagno, preferendolo al rivale Gianmarco. Dopo la scelta, la coppia ha fatto sognare i fan con baci, dediche e numerose apparizioni social che lasciavano trasparire entusiasmo e complicità.

Negli ultimi tempi, però, i sostenitori della coppia hanno notato un cambiamento: meno foto di coppia, meno storie condivise e una certa distanza digitale che ha sollevato dubbi e ipotesi di crisi.

Le segnalazioni e i sospetti

Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato uno scatto che ritrae i due insieme in un locale, immagine che fa pensare a un tentativo di riconciliazione che sarebbe avvenuta dopo che Ciro si è reso protagonista di un gesto romantico: presentarsi sotto casa della fidanzata con una rosa.

Ad oggi, né Martina né Ciro hanno voluto commentare pubblicamente la vicenda. L’assenza di dichiarazioni ufficiali lascia i fan sospesi tra speranza e timore: da un lato c’è chi crede che i due abbiano superato la maretta, dall’altro chi teme che la relazione sia davvero a rischio.