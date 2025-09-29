Dopo due anni di assenza dalla televisione, lontana dal suo pubblico e senza la possibilità di un saluto degno, Barbara d’Urso è tornata sul piccolo schermo partecipando a Ballando con le Stelle, il celebre show condotto da Milly Carlucci su Rai1. La conduttrice è apparsa visibilmente emozionata, accolta da applausi e una standing ovation che hanno sottolineato l'affetto del pubblico nei suoi confronti.

Durante la clip di presentazione, la d’Urso ha raccontato la sua nuova avventura nel programma, ma anche il difficile addio a Mediaset: “Questo per me non è un passo indietro, mi sto mettendo in gioco con coraggio. Ora non sono io che gestisco, mi devo affidare ad altri. Capita di cadere e capita che qualcuno ti voglia far cadere, ti butti giù, è successo a me come a tantissime altre persone. L’importante è rialzarsi in qualunque modo, anche attraversando il dolore con forza e coraggio”.

Mara Venier: “Barbara si è rialzata, ha dimostrato coraggio e classe”

Anche Mara Venier, storica conduttrice di Domenica In, ha voluto dedicare parole di stima e vicinanza all’amica e collega, parlando di lei nella prima parte della puntata andata in onda il giorno seguente. Venier ha colto l’emozione vissuta da Barbara: “C’era una grandissima aspettativa su di lei ed è andata bene. Era molto emozionata, ho notato questo. Alla fine era il suo ritorno dopo tanto tempo, quindi l’emozione c’era e l’ho notata. Aveva sulle spalle un peso non indifferente”.

Parole che acquistano ancora più valore considerando la storia personale di Mara Venier, che ha vissuto esperienze simili nel mondo televisivo: “Nel nostro mondo purtroppo è così: si cade, ci si rialza, ti cacciano, poi però ti riprendono, poi te ne vuoi andare, poi ti tengono… Alla fine conta rialzarsi. Bisogna avere molto coraggio per andare avanti. Barbara ha tutto questo. Ce l’ha fatta. Ieri sera ha dimostrato tutto, anche una grande classe. Quindi brava Barbarella, è stata molto brava”.

Un riscatto che parla a tutte le donne

La Venier ha anche ricordato il suo personale “riscatto” quando, anni fa, fu allontanata dalla Rai perché considerata “troppo vecchia”: “Quando la Rai mi ha richiamato perché Domenica In traballava, 5 anni fa, qualche anno prima mi avevano mandato via perché dicevano che ero troppo vecchia… Quando dopo 4 anni ti richiamano e ti dicono che devi tornare, io torno, perché sono stata umiliata e voglio riscattarmi. Ed è stato così. Mi sono tolta i sassolini dalle scarpe. Era il riscatto che non riguarda solo una che fa televisione, ma tutte le donne, perché tante donne vengono umiliate. Non è che se hai 60 anni devi essere buttata fuori”.