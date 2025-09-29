Milly Carlucci è tornata su Rai Uno sabato scorso con una nuova edizione di "Ballando con le Stelle", dopo mesi di intenso lavoro e preparazione. La storica conduttrice ha guidato una diretta di oltre quattro ore ricca di colpi di scena: dalla gara vera e propria al ritorno di Barbara d’Urso in TV, passando per la curiosa trasformazione di Paolo Belli da co-conduttore a concorrente.

Una puntata seguitissima anche sui social, dove si sono moltiplicati i commenti — molti positivi, ma anche alcune critiche. Tra queste, ha fatto discutere quella di Marco Bellavia, ex volto di Bim Bum Bam, che ha lasciato un commento pungente su Instagram sotto un post di Fanpage dedicato agli ascolti di Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales. “Manderei Milly Carlucci in pensione”, ha scritto Bellavia, provocando reazioni contrastanti tra i fan della conduttrice. Un’uscita che difficilmente passerà inosservata alla diretta interessata, nota per il suo garbo ma anche per l’estrema attenzione alla costruzione dei suoi cast.

Marco Bellavia: tra fragilità, TV e false promesse

In un’intervista a La Volta Buona, Marco Bellavia ha ripercorso alcuni momenti difficili della sua carriera e della sua vita personale. “Nel bel mezzo della seconda serie di Kiss Me Licia ho iniziato a capire che il mio stato emotivo stava cambiando. Sono arrivati gli attacchi di panico, anche se allora non se ne parlava. C’era solo il concetto di ‘esaurimento nervoso’ o ‘depressione’”, ha raccontato.

Ha poi accennato alla sua breve ma intensa esperienza al Grande Fratello Vip, dove rimase solo nove giorni, ma abbastanza per far scattare un’ondata di solidarietà mediatica. Tuttavia, col tempo, molte di quelle persone sono scomparse: “Mi hanno chiamato in tanti dopo il GF Vip, anche persone che non sentivo da anni. Alcuni mi avevano promesso aiuto, ma poi sono spariti. Questo mondo va veloce, ognuno pensa al proprio percorso. E va bene così”.