A cura di AdnKronos

“Pippo Baudo mi ha nascosto la verità sul figlio Alex. Doveva dirmelo prima che mi facesse dire sì al matrimonio. Lui fino in fondo mi ha detto che non ne sapeva nulla. Mi sento tradita e offesa come donna e moglie. Se me lo avesse detto lo avrei perdonato”. Katia Ricciarelli torna ospite di Verissimo e si commuove, parlando degli ultimi attacchi sui social. "Mi sento impotente contro le calunnie" dice e, poi, ricorda gli anni del suo matrimonio con Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto scorso. “Mi sono sentita tradita da Pippo Baudo. Quando ero ancora la signora Baudo certe cose strane non mi andavano giù. Ho incaricato qualcuno a fare delle indagini ed è venuta fuori questa cosa dei due appartamenti intestati alla signorina, la segretaria. Mi disse ‘lei è brava ed è fedele’. Perché se non c’è nulla di male non me lo dici”. “C’erano dei segreti, sì ma non pensavo fossero così grossi” aggiunge.

“Volevo dire al signor Magalli di pensare ai cavoli suoi perché non è al corrente di molte cose. Perché deve sparlare di me? Giancarlo, sei cattivo, gli vorrei dire”. E, poi, aggiunge:“Se mi chiama, non rispondo. Non sono violenta ma una sberla gliela darei. A Magalli, poi, magari gli do un bacio ma prima una sberletta”.

“Quando Pippo Baudo è stato operato, io ero all’estero. Ero in viaggio, risponde la ‘signorina’ che mi dice che ha fatto anticipare l’intervento. Poteva dirmelo, sarei tornata prima. E ho litigato con lei” rivela. “Se avessi saputo tante cose prima, di sicuro non mi sarei sposata. Mi sono sentita presa in giro" aggiunge con rabbia. “Ora sono una donna sola, spero solo di morire insieme al mio cagnolino. Con Pippo, però, sono stata anche felice” ricorda, guardando una foto insieme, e lasciandosi sfuggire un sorriso.