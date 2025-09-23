Si sono ufficialmente concluse ieri sera le riprese della prima stagione di The Fifty Italia, il nuovo reality targato Prime Video. In questo caso, infatti, i protagonisti sono stati 50 volti noti del mondo dello spettacolo, dei social e della tv italiana, chiusi in un castello e messi alla prova attraverso sfide di resistenza, strategia e alleanze. Un solo vincitore è arrivato in fondo... ma non sarà lui a portarsi a casa il premio.

Un premio da 10.000 euro… ma al pubblico

Il format prevede una particolarità: il montepremi di 10.000 euro non va al vip vincitore, ma a un follower Instagram scelto a caso tra coloro che hanno sostenuto il proprio preferito durante il gioco. Per evitare spoiler, la produzione ha registrato più finali alternativi, e solo ad aprile 2026, con il debutto della serie su Prime Video, scopriremo chi ha realmente vinto.

I sei finalisti

Dopo l’ultima scrematura — da 11 a 6 concorrenti — ecco i nomi dei finalisti che si contenderanno la vittoria:

Shaila Gatta

Max Felicitas

Helena Prestes

Edoardo Tavassi

Matteo Diamante

Federico Fusca

Gli eliminati ad un passo dalla finale

Sono invece stati eliminati all’ultimo giro:

Stefano Musazzi

Francesco Chiofalo

Alex Caniggia

Gianmarco Zagato

Nicole Pallado

Appuntamento su Prime Video ad aprile 2026

Con 50 celebrità, alleanze imprevedibili, sfide adrenaliniche e un premio che andrà direttamente ai fan, The 50 / The Fifty Italia si preannuncia uno dei reality più seguiti e chiacchierati della prossima stagione. L’appuntamento è su Prime Video, ad aprile 2026.