Si sono ufficialmente concluse ieri sera le riprese della prima stagione di The Fifty Italia, il nuovo reality targato Prime Video. In questo caso, infatti, i protagonisti sono stati 50 volti noti del mondo dello spettacolo, dei social e della tv italiana, chiusi in un castello e messi alla prova attraverso sfide di resistenza, strategia e alleanze. Un solo vincitore è arrivato in fondo... ma non sarà lui a portarsi a casa il premio.
Un premio da 10.000 euro… ma al pubblico
Il format prevede una particolarità: il montepremi di 10.000 euro non va al vip vincitore, ma a un follower Instagram scelto a caso tra coloro che hanno sostenuto il proprio preferito durante il gioco. Per evitare spoiler, la produzione ha registrato più finali alternativi, e solo ad aprile 2026, con il debutto della serie su Prime Video, scopriremo chi ha realmente vinto.
I sei finalisti
Dopo l’ultima scrematura — da 11 a 6 concorrenti — ecco i nomi dei finalisti che si contenderanno la vittoria:
- Shaila Gatta
- Max Felicitas
- Helena Prestes
- Edoardo Tavassi
- Matteo Diamante
- Federico Fusca
Gli eliminati ad un passo dalla finale
Sono invece stati eliminati all’ultimo giro:
- Stefano Musazzi
- Francesco Chiofalo
- Alex Caniggia
- Gianmarco Zagato
- Nicole Pallado
Appuntamento su Prime Video ad aprile 2026
Con 50 celebrità, alleanze imprevedibili, sfide adrenaliniche e un premio che andrà direttamente ai fan, The 50 / The Fifty Italia si preannuncia uno dei reality più seguiti e chiacchierati della prossima stagione. L’appuntamento è su Prime Video, ad aprile 2026.