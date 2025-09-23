Altro che soap opera turca di Canale 5: la saga delle sorelle Rodriguez è una vera e propria telenovela argentina fatta di passioni, gelosie, colpi di scena e rotture impreviste. Negli ultimi giorni, dopo mesi di gelo, Belén e Cecilia Rodriguez si sono finalmente riconciliate. Ma dietro alla loro lite, scoppiata la scorsa primavera, si celano dinamiche ben più complesse e nomi che fanno tremare i social.

Il video "incriminato" tra Damante e Belén

Secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia, il casus belli potrebbe essere un video girato lo scorso maggio durante un evento mondano. In questo filmato, Belén Rodriguez balla in modo particolarmente sensuale proprio davanti alla consolle di Andrea Damante, ex tronista e dj.

Un momento apparentemente innocente, che però avrebbe fatto esplodere tensioni nascoste. Il primo a risentirne è stato Ignazio Moser, compagno di Cecilia e cognato di Belén, che avrebbe interpretato quella scena come una mancanza di rispetto. "Moser ha smesso di seguire la cognata e viceversa", ha scritto Parpiglia nella sua newsletter. "Mi segnalano che un video di lei con Andrea Damante in consolle abbia creato scompiglio. Per esempio scompiglio a chi è in dolce attesa...". Un riferimento, quest’ultimo, che sembra alludere proprio a Cecilia Rodriguez, incinta in quel periodo e già scossa dalla situazione.

Amicizie infrante: Moser e Damante ai ferri corti

Ma il balletto di Belén ha fatto altre vittime. Una delle più clamorose è la fine dell’amicizia tra Andrea Damante e Ignazio Moser, un legame che sembrava solido, cementato da anni di vacanze, serate ed eventi condivisi. Le prime crepe, secondo quanto riportato da Parpiglia, si sarebbero aperte dopo il matrimonio tra Cecilia e Ignazio, dove erano presenti sia Giulia De Lellis (storica ex di Damante), sia Tony Effe (attuale fidanzato della De Lellis e amico di Moser).

“Moser ha scelto di coltivare il rapporto con Tony Effe e Giulia, mettendo da parte Damante”, scrive il giornalista. “Damante, nel frattempo, avrebbe cambiato orari in palestra per evitare incontri spiacevoli”. La tensione è salita ulteriormente durante un party di un noto brand, dove erano presenti tutti i protagonisti: Belén, Moser e Damante. È lì che sarebbe stato girato il famoso video che ha scatenato il caos.

Effetti collaterali: Elisa Visari e le altre reazioni

Anche Elisa Visari, fidanzata di Damante, non avrebbe gradito quel momento di complicità tra il compagno e Belén. Ma il punto interrogativo più grande rimane: perché quel ballo ha incrinato il rapporto tra Moser e Damante?

Forse perché Moser ha percepito una mancanza di rispetto nei confronti della compagna Cecilia, oppure perché dietro c'è qualcosa che il pubblico non conosce. Parpiglia si lascia andare a una riflessione: “Siamo sicuri che dietro questa storia non si nascondano verità che forse, ripeto forse, non sapremo mai? O magari le sappiamo ma a volte è meglio lasciar stare…”.

De Martino, il grande assente

In tutta questa storia, l’unico che sembra essersi tirato fuori è Stefano De Martino, ex di Belén. Secondo Parpiglia, il conduttore avrebbe preferito tenersi lontano da gossip e tensioni per proteggere il figlio Santiago e garantirgli un clima sereno, lontano dai riflettori.