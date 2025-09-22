Un colpo sfumato per Mediaset, che avrebbe voluto Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello, affidata quest’anno alla conduzione di Simona Ventura. A rivelare il retroscena è Giuseppe Candela, nella sua rubrica C’è chi dice pubblicata sul settimanale Chi.

Secondo quanto riportato dal giornalista, Mediaset avrebbe contattato Lucarelli con una proposta concreta per affiancare Ventura nel reality di Canale 5. Tuttavia, la proposta sarebbe arrivata troppo tardi: la giornalista e scrittrice è infatti già impegnata con Ballando con le Stelle, show di punta di Rai 1 dove da anni ricopre con successo il ruolo di giudice.

Grande Fratello in onda dal 29 settembre 2025

Manca solo una settimana al ritorno in prima serata del Grande Fratello, il reality show per eccellenza che si prepara a riaccendere le luci della celebre Casa più spiata d’Italia. L’edizione 2025 promette grandi novità, a partire da un cambio al vertice: sarà Simona Ventura la nuova padrona di casa.

Simona Ventura alla conduzione: "Un ritorno emozionante"

Durante una recente intervista a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, Super Simo ha raccontato con entusiasmo il momento in cui ha scoperto che sarebbe stata lei la nuova conduttrice del reality:

“Per me è stato tutto inaspettato, ma sono pronta ed entusiasta. È un ritorno alla conduzione dei reality dopo 14 anni. Facevo L’Isola dei Famosi da opinionista, poi i dirigenti Mediaset mi hanno chiesto: ‘Vorresti fare un provino per presentare un reality?’ e io ho accettato. Il provino era per La Fattoria, poi mi hanno detto: ‘In realtà era per il Grande Fratello e sei tu’. Io stavo per svenire dall’emozione e ovviamente ho detto di sì”.

Tre opinionisti d’eccezione: ex gieffini al fianco di Ventura

Al suo fianco in studio, Simona Ventura sarà accompagnata da un trio di opinionisti molto speciale: tre ex gieffini che hanno fatto la storia del programma.

Cristina Plevani , vincitrice della prima storica edizione del GF, definita dalla Ventura “ la Jannik Sinner dei reality ”

, vincitrice della prima storica edizione del GF, definita dalla Ventura “ ” Ascanio Pacelli , protagonista del GF 2004, dove ha conosciuto la futura moglie Katia Pedrotti

, protagonista del GF 2004, dove ha conosciuto la futura moglie Floriana Secondi, la "popolana di Roma", vincitrice della terza edizione, famosa per la sua grinta e schiettezza

“Sono tanto felice di avere con me questi tre ex gieffini che mi aiuteranno, visto che sono una novellina del Grande Fratello”, ha dichiarato la conduttrice.

Il Grande Fratello “ritorna alle origini”

L’edizione 2025 segna un netto cambio di rotta rispetto agli ultimi anni. Come rivelato da Ventura, l’obiettivo è riportare il programma allo spirito originario, con protagonisti “persone comuni con storie autentiche da raccontare”. “Nei promo che sono andati in onda abbiamo dato diversi indizi sui concorrenti, che sono persone normali. Ci sono laureati, uomini e donne con lavori semplici o umili. Questo è un GF più vero, più vicino alla gente”.

La fascia d’età dei partecipanti andrà dai 19 ai 50 anni, ma la conduttrice mette in guardia: non tutte le persone viste negli spot saranno concorrenti ufficiali. “Quest’anno non si è concorrenti ufficiali fino a che non si varca la solenne porta rossa".