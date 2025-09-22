Si chiude quest’anno il viaggio nei sentimenti di Temptation Island E Poi E Poi. Questa sera andrà in onda l’ultima puntata, con il conduttore Filippo Bisciglia che accoglierà le ultime tre coppie rimaste: Antonio Panico e Valentina Riccio, Angelo Scarpata e Maria Concetta Schembri, e infine Alessio Loparco e Sonia Mattalia.

Antonio e Valentina: verso il grande passo

Secondo le anticipazioni di Dagospia, Antonio Panico e Valentina Riccio hanno trascorso l’estate insieme e sono più decisi che mai a sposarsi. La loro storia procede a gonfie vele, tanto che durante la puntata speciale di Temptation Island arriverà una sorpresa molto speciale: il loro cantante preferito, Sal Da Vinci, si esibirà per loro in un momento pre-matrimoniale. La coppia appare serena e impegnata nei preparativi per il matrimonio, con la scelta delle bomboniere al centro dell’attenzione. Dopo la famosa proposta di matrimonio di Antonio, con la frase “M’ vuò spusà?”, che ha fatto il giro del web scatenando meme e commenti, il loro amore sembra pronto a coronarsi definitivamente.

Angelo e Maria Concetta: la fine di un amore

Situazione molto diversa per Angelo Scarpata e Maria Concetta Schembri. La coppia è scoppiata e, a quanto pare, l’estate di Angelo è stata caratterizzata da altre frequentazioni. Nonostante le lacrime e le parole di lui, Maria Concetta ha deciso di chiudere definitivamente la relazione. Angelo entra da solo nello studio, disperato per la fine del rapporto, ma a dare il colpo finale è proprio l’ex fidanzata che svela come lui si sia goduto l’estate in compagnia di altre ragazze. Le loro strade si dividono definitivamente, lasciando spazio a un futuro incerto per entrambi.

Alessio e Sonia: un nuovo capitolo

Dopo numerosi falò di confronto e momenti di crisi, Alessio Loparco e Sonia Mattalia hanno lasciato Temptation Island separati, ma sono tornati insieme per questa puntata conclusiva. Oggi la coppia appare felice e serena, raccontando di essersi ritrovata e di aver imparato molto da questo percorso. La vera sorpresa riguarda il loro futuro: entrambi hanno deciso di lasciare la carriera legale. Dopo la decisione di Alessio di abbandonare la professione di avvocato, anche Sonia ha annunciato l’addio al foro. Resta da scoprire quale nuova strada intraprenderanno, ma per ora sembrano pronti a vivere una nuova vita insieme.