A tre mesi dal loro ingresso a Temptation Island, la storia tra Sonia Barrile e Simone Margagliotti si è trasformata in un vero e proprio uragano sentimentale. Quello che sembrava un percorso televisivo con qualche scossone si è invece rivelato un viaggio tra tradimenti, colpi di scena e un bambino in arrivo.

Dal falò alla riconciliazione (momentanea)

All’inizio del programma, Sonia aveva espresso dubbi sull’amore di Simone, mentre lui si lamentava della mancanza di passione nella coppia. La situazione è precipitata quando il personal trainer – noto anche per le sue teorie terrapiattiste – ha baciato una tentatrice all’interno del villaggio.

Dopo il bacio, Simone si è dichiarato pentito e convinto che Sonia fosse la donna della sua vita. Tuttavia, al falò di confronto, Sonia ha deciso di lasciarlo, affermando di non poter perdonare quel tradimento.

Il ritorno insieme e l’annuncio della gravidanza

Solo un mese dopo, durante Temptation Island E Poi, i due si sono presentati di nuovo insieme. Non solo: hanno annunciato con entusiasmo di aspettare un bambino. “Siamo entrambi felicissimi per questa nuova vita che sta per arrivare”, ha detto Sonia, lasciando sperare in un lieto fine.

Il nuovo capitolo: Temptation Island E Poi E Poi

Ma a due mesi di distanza, tutto cambia. Nell’ultima puntata di Temptation Island E Poi E Poi, i due ex fidanzati si presentano separati.

È Sonia a lanciare la bomba: dopo aver creduto nelle scuse di Simone e avergli dato una seconda possibilità, ha scoperto che il compagno aveva una relazione segreta prima ancora di entrare nel programma.

A quel punto, Sonia fa le valigie e si rifugia in Sicilia dalla zia, lasciando Simone da solo a gestire il caos emotivo e mediatico.

“Ripercorreremo la catastrofica storia di Sonia e il terrapiattista Simone”, scrive Dagospia, che ha svelato in anteprima i retroscena dell’estate più turbolenta per la coppia.

Le scuse (inutili) di Simone

Simone, in lacrime, si presenta in studio sostenendo di amare ancora Sonia e di voler essere presente nella vita del figlio. Ma le scuse non bastano più: Sonia è determinata a voltare pagina.

“Mi sono fidata di nuovo, ma ho scoperto una verità che non posso ignorare”, ha detto Sonia davanti a Filippo Bisciglia, visibilmente colpito dalla situazione.

Il gender reveal e il fiocco blu

Nonostante tutto, Sonia decide di non privare Simone del momento del gender reveal. Il momento è carico di emozione: accompagnata dalle altre ex fidanzate del villaggio, Sonia scopre insieme a Simone che il bambino sarà un maschietto.

Secondo Dagospia, che ha anticipato i contenuti dell’ultima puntata, “l’edizione più bombastica di sempre si concluderà con un fiocco blu”.