È ufficiale: la nuova edizione del Grande Fratello, la venticinquesima nella storia del celebre reality show, andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 29 settembre 2025.

Nei giorni scorsi sono stati annunciati i primi concorrenti ufficiali, già al centro di discussioni e polemiche. Alcune delle loro dichiarazioni e storie personali hanno infatti acceso il dibattito sui social, come da tradizione del programma.

Nonostante ciò, l’attesa tra i fan è altissima: cresce la curiosità di scoprire chi saranno i protagonisti di questa edizione e quali dinamiche animeranno la Casa più spiata d’Italia.

Una Casa completamente rinnovata

La Casa del Grande Fratello 2025 si presenta in una veste nuova, ristrutturata e aggiornata. Le prime immagini diffuse sui social ufficiali del programma mostrano alcune novità evidenti:

l’inserimento di numerose piante e verde all’interno e all’esterno;

e verde all’interno e all’esterno; pareti ridipinte con toni chiari e fantasie inedite.

I dettagli completi non sono ancora stati resi noti, ma seguendo la linea delle edizioni passate, ci si può aspettare un ambiente spazioso, luminoso e dotato di ogni comfort.

Comfort e luoghi simbolo: relax e confessioni

Come ogni anno, non mancheranno gli spazi simbolo del reality, veri e propri teatri di strategie, legami e tensioni. Tra questi:

una piscina esterna ;

; una vasca da bagno di grandi dimensioni ;

; una palestra attrezzata ;

; una sauna, spesso luogo di confidenze e scontri emotivi.

Questi ambienti sono pensati non solo per il relax, ma anche per stimolare interazioni autentiche tra i concorrenti.

Simona Ventura alla guida del programma

Durante un’intervista a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, la conduttrice Simona Ventura ha raccontato con emozione l’inizio di questa nuova avventura:

“Per me è stato tutto inaspettato, ma sono pronta ed entusiasta. Per me è un ritorno alla conduzione dei reality, dopo 14 anni. Facevo L’Isola dei Famosi da opinionista e i dirigenti Mediaset mi hanno chiesto: ‘Vorresti fare un provino per presentare un reality?’ e io ho accettato. Il provino era per un reality bellissimo, La Fattoria, poi è andato bene e solo a quel punto mi hanno detto: ‘In realtà era un provino per trovare la nuova conduttrice del Grande Fratello e sei tu’. Io stavo per svenire dall’emozione e ovviamente ho detto di sì”.

Un ritorno in grande stile, con una promessa: “Abbiamo iniziato subito a lavorare e stiamo facendo un bel lavoro, non vogliamo deludere il pubblico”.

I nuovi commentatori: tre ex gieffini accanto a Ventura

A sostenere Simona Ventura in studio ci sarà un trio di commentatori d’eccezione: tre volti storici del Grande Fratello, pronti ad analizzare le dinamiche della casa. Ecco chi sono:

Cristina Plevani , vincitrice della prima edizione del reality. Ventura l’ha definita “ la Jannik Sinner dei reality ” per la sua determinazione e autenticità.

, del reality. Ventura l’ha definita “ ” per la sua determinazione e autenticità. Ascanio Pacelli , concorrente dell’edizione 2004, noto per aver conosciuto proprio nella Casa la sua attuale moglie, Katia Pedrotti .

, concorrente dell’edizione 2004, noto per aver conosciuto proprio nella Casa la sua attuale moglie, . Floriana Secondi, la celebre “popolana di Roma”, vincitrice della terza edizione, ricordata per la sua grinta e schiettezza.

“Sono tanto felice di avere con me questi tre ex gieffini che mi aiuteranno, visto che sono una novellina del Grande Fratello”, ha dichiarato Ventura.