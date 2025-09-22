Lunedì 22 settembre segna l’inizio di un nuovo capitolo per Uomini e Donne. Maria De Filippi inaugura la 30ª edizione del celebre dating show pomeridiano, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5. Il programma, prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset e curato da Raffaella Mennoia e Lucia Chiorrini, continua a raccontare l’amore in chiave contemporanea, tra tronisti giovani e partecipanti over, offrendo uno sguardo autentico sulle emozioni e sulle relazioni. La regia è affidata a Paolo Carcano.

I nuovi tronisti

Tra le novità più attese di quest’anno ci sono i nuovi tronisti:

, 24 anni, di Figline Valdarno (Firenze), è un portiere professionista e modello. Vive con i genitori e il fratello minore, a cui è molto legato. “Mi considero un ragazzo buono e affidabile – racconta – e sogno di diventare presto papà”. Cristiana Anania, 22 anni, siciliana doc nata a Palermo, lavora come speaker in una radio locale e coltiva la passione per il canto. Cresciuta dai nonni dopo la separazione dei genitori, cerca di scoprire quali emozioni può regalare l’amore e di vivere nuove esperienze affettive.

Tra i protagonisti della nuova stagione ci sarebbe dovuto essere anche Rosario Guglielmi, noto per la sua esperienza a Temptation Island con l’ex Lucia. Scelto come tronista, Rosario ha però nascosto alla produzione di avere ancora contatti con la ragazza, un dettaglio che non è passato inosservato a Maria De Filippi. Dopo la prima registrazione, la conduttrice ha deciso di eliminarlo dal programma, chiudendo bruscamente la sua breve avventura sul trono.

Trono Over: emozioni e colpi di scena

Anche il Trono Over promette scintille con i suoi volti storici e le dinamiche sempre intense.

continua a far parlare di sé tra colpi di scena e discussioni. Tina Cipollari non perde occasione per lanciare le sue irriverenti frecciatine, alimentando il dibattito in studio e mantenendo alto l’interesse del pubblico.

Gli opinionisti

In studio tornano i volti storici e amatissimi dal pubblico: Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, pronti a commentare con ironia e passione le dinamiche dei protagonisti.