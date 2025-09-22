A pochi mesi dalla sua partecipazione come giurato ad Amici di Maria De Filippi (insieme a Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario), Amadeus si prepara a fare il suo ritorno a Mediaset, dove lo attende un’importante apparizione. Il conduttore de La Corrida sarà infatti ospite di Silvia Toffanin nella puntata di This Is Me dedicata a Lorella Cuccarini, che celebrerà i suoi 40 anni di carriera.

Amadeus a Mediaset: un ritorno atteso

Secondo quanto rivelato dal giornalista Alberto Dandolo su Dagospia, Amadeus parteciperà alla trasmissione This Is Me su Canale 5, il popolare show di Silvia Toffanin. In questa occasione, il conduttore sarà uno degli ospiti speciali di una puntata che avrà come protagonista la carriera di Lorella Cuccarini, una delle figure più amate e versatili della televisione italiana.

Questa nuova collaborazione tra Amadeus e Mediaset arriva a distanza di poco tempo dalla fine del suo impegno con Amici, dove è stato uno dei protagonisti assoluti del serale. Nonostante i suoi legami consolidati con Rai, dove ha recentemente condotto il successo di La Corrida, Amadeus non ha mai nascosto la sua apertura a nuove sfide e collaborazioni anche con altri network.

This Is Me: la nuova edizione con ospiti d'eccezione

Nel frattempo, This Is Me si prepara ad una stagione particolarmente ricca di sorprese. Dopo il grande successo della passata edizione, che ha visto la partecipazione di alcuni dei più grandi talenti usciti da Amici, quest’anno il programma allargherà i suoi orizzonti, celebrando non solo i protagonisti della musica, ma anche leggende di altri ambiti.

Come anticipato dal sito Davide Maggio, la prima puntata di questa nuova stagione sarà dedicata a Lorella Cuccarini, mentre la seconda vedrà protagonista Ornella Vanoni. Ma la sorpresa non finisce qui: il programma ospiterà anche Alessandro Del Piero, uno dei più grandi campioni del calcio italiano, che ripercorrerà le tappe fondamentali della sua straordinaria carriera.

A rendere ancora più speciale la serata per Cuccarini, ci sarà anche un'ospite inaspettata: Marco Columbro, suo collega in diverse trasmissioni televisive, che festeggerà insieme a lei questo importante traguardo.

Il ritorno a Sanremo: Amadeus non chiude le porte

Non solo Mediaset, ma anche Rai resta nel cuore di Amadeus, che non ha nascosto il desiderio di tornare a condurre il Festival di Sanremo in futuro. Tuttavia, ha posto una condizione molto chiara: la presenza di Fiorello, con cui ha già condiviso l’esperienza di Sanremo negli ultimi anni.

In una recente intervista, Amadeus ha spiegato: “I Sanremo che ho fatto con Fiorello sono indimenticabili per me e li considero i nostri Sanremo e non i miei. Lui è uno dei pochi veri amici che ho nel mondo dello spettacolo. Se sarei disposto a tornare alla conduzione del Festival di Sanremo? Non voglio mentire e dire di no. Perché dicendo di no direi una bugia e io sono un uomo molto onesto. Con le giuste condizioni lo rifarei, però solo se con me ci sarà Fiorello”.