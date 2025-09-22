Manca solo una settimana al ritorno in prima serata del Grande Fratello, il reality show per eccellenza, pronto a riaccendere le luci della celebre casa più spiata d’Italia. L’edizione 2025 porta con sé una grande novità: Simona Ventura sarà la nuova padrona di casa, raccogliendo un'eredità importante e portando con sé entusiasmo, esperienza e voglia di rinnovamento.

Durante un’intervista a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, Super Simo ha raccontato l'emozione provata nel momento in cui ha scoperto che sarebbe stata lei a condurre questa nuova edizione del reality: “Per me è stato tutto inaspettato, ma sono pronta ed entusiasta. Per me è un ritorno alla conduzione dei reality, dopo 14 anni. Facevo L’Isola dei Famosi da opinionista e i dirigenti Mediaset mi hanno chiesto: ‘Vorresti fare un provino per presentare un reality?’ e io ho accettato. Il provino era per un reality bellissimo, La Fattoria, poi è andato bene e solo a quel punto mi hanno detto: ‘In realtà era un provino per trovare la nuova conduttrice del Grande Fratello e sei tu’. Io stavo per svenire dall’emozione e ovviamente ho detto di sì. Abbiamo iniziato subito a lavorare e stiamo facendo un bel lavoro, non vogliamo deludere il pubblico”.

I nuovi commentatori: tre ex gieffini per affiancare Ventura

Durante l’intervista, Simona Ventura ha anche presentato il trio di commentatori che la accompagnerà in studio. A commentare le dinamiche della casa ci saranno tre volti storici del reality:

Cristina Plevani , vincitrice della prima storica edizione del GF, che Ventura ha definito “la Jannik Sinner dei reality”

Ascanio Pacelli, concorrente dell'edizione 2004, che nel programma ha conosciuto la moglie, Katia Pedrotti

Floriana Secondi, la "popolana di Roma", vincitrice della terza edizione, nota per la sua grinta e schiettezza

“Sono tanto felice di avere con me questi tre ex gieffini che mi aiuteranno, visto che sono una novellina del Grande Fratello”, ha aggiunto Ventura con entusiasmo.

Un GF "ritorno alle origini"

Ventura ha poi rivelato alcune anticipazioni sulla nuova edizione, sottolineando come l’intento sia quello di tornare allo spirito originario del programma.

“Questo GF è un ritorno alle origini. Nei promo che sono andati in onda abbiamo dato diversi indizi sui concorrenti, che sono persone comuni. Ci sono laureati, persone con storie da raccontare, uomini e donne che fanno lavori normali e anche umili”.

La fascia d’età dei concorrenti spazierà dai 19 ai 50 anni, e non tutte le persone apparse nei vari spot saranno automaticamente concorrenti ufficiali: “Ricordo che non tutti quelli che vedete negli spot sono concorrenti ufficiali. Perché quest’anno non si è concorrenti ufficiali fino a che non si varca la solenne porta rossa”.