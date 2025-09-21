Dopo settimane di rumor e indiscrezioni, nella serata di ieri è arrivata la conferma ufficiale: Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, ex protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne, hanno annunciato la fine della loro relazione. La notizia è stata resa pubblica tramite due comunicati separati, pubblicati sulle rispettive Instagram Stories.

Due versioni molto diverse

Mentre Gianmarco ha scelto toni più diplomatici e misurati, ringraziando i fan per il sostegno e augurando il meglio alla sua ex, Cristina non ha nascosto l’amarezza, lasciando intendere che la rottura sia avvenuta a causa di una mancanza di sentimento da parte di lui.

In particolare, la Ferrara ha espresso chiaramente il proprio dispiacere, lasciando intendere di essere stata coinvolta più di quanto lo fosse lui, e di essere stata presa alla sprovvista dalla decisione.

Le segnalazioni di Deianira Marzano

A gettare ulteriore luce sulla vicenda ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha ricevuto diverse segnalazioni da persone vicine alla coppia. Secondo quanto riportato: “A quanto pare Cristina sta parecchio giù per la rottura con Gianmarco, mentre lui dalla vacanza con gli amici in poi non ne ha più voluto sapere nulla. Il suo sentimento nei confronti di Cristina non si è mai evoluto dopo l’uscita dal programma e non voleva fare progetti insieme, al contrario di lei”.

La Marzano ha inoltre confermato che è stato proprio Gianmarco a porre fine alla relazione: “Ti confermo che è stato lui a lasciare lei. Cristina vuole riprovarci, lui invece non vuole saperne più niente. Il motivo della rottura è legato alla gelosia di lei. Ma evidentemente tutto parte dal fatto che non provano gli stessi sentimenti. Lei in vacanza ha fatto una scenata esagerata e lui ha colto la palla al balzo per mollarla”.

Indizi social: le foto sparite

A rendere ancora più evidente la rottura è stata una mossa social inequivocabile: alcuni utenti hanno notato che Gianmarco ha già rimosso tutte le foto con Cristina dal suo profilo Instagram. Un gesto che lascia intendere come, almeno da parte sua, la storia sia da considerarsi definitivamente chiusa.