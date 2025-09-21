Dopo settimane di voci insistenti, è arrivata la conferma ufficiale: Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, coppia nata nell’ultima edizione di Uomini e Donne, si sono lasciati. I due protagonisti del dating show di Maria De Filippi hanno scelto di comunicare la fine della loro relazione attraverso due dichiarazioni sincere e cariche di significato, condivise sui social.

Gianmarco: “Tra noi restano stima e rispetto”

Gianmarco ha annunciato la rottura chiedendo rispetto per la loro storia e per le persone coinvolte: “Penso sia doveroso informare chi ci segue che la nostra storia è giunta al termine. Tra noi rimangono stima e rispetto, ed è lo stesso che chiedo a chi leggerà queste parole”.

L’ex tronista ha poi puntato il dito contro gli attacchi social ricevuti in questi mesi, che hanno coinvolto anche persone a lui care, come la madre e alcuni amici. Un appello alla responsabilità nel linguaggio online, in un'epoca in cui si parla molto di cyberbullismo, ma troppo spesso si dimentica che dietro ai profili ci sono esseri umani.

“Il gossip lo rispetto, ma dovrebbe essere fatto con leggerezza e non con odio o offese”, ha detto l’ex tronista.

Cristina: “C’ero solo io a crederci davvero”

A poche ore di distanza, è arrivata anche la replica di Cristina Ferrara, che ha deciso di rompere il silenzio e aprirsi con il suo pubblico, condividendo le sue emozioni più profonde. Le sue parole sono cariche di delusione, ma anche di una grande consapevolezza: “Ho avuto la certezza che c’ero soltanto io, con le mie speranze e il mio crederci. Non cercavo la perfezione, ma una presenza sincera”.

Cristina ha parlato di una relazione vissuta in squilibrio emotivo, in cui ha spesso avvertito un senso di solitudine, nonostante il desiderio di costruire qualcosa di reale. Senza attaccare direttamente Gianmarco, ha lasciato intendere che dall’altra parte mancava la stessa intensità: “Quando non c’è la stessa forza dall’altra parte, inevitabilmente tutto crolla”.

Ha inoltre denunciato il giudizio superficiale ricevuto sui social, ribadendo però di non aver mai cercato di apparire diversa da ciò che è realmente.

Nonostante la delusione, entrambi hanno scelto la via del rispetto. Nessuna accusa aperta, nessun gioco al massacro mediatico. Solo parole sincere, che rivelano il dolore di una relazione che non ha trovato la strada giusta per continuare.

Cristina ha concluso la sua lunga riflessione con un messaggio di speranza: “Non tutto è andato come speravo, ma sono certa di tante cose. Una tra queste è che costruire ha più valore del distruggere, ed è con questa intenzione che continuerò a camminare”.