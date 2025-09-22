Dopo l’esperienza al Grande Fratello, Javier Martinez continua a vivere un momento d’oro. L’ex gieffino è finalmente tornato a calcare il parquet, prendendo parte a un test amichevole con la Terni Volley Academy contro il San Giustino, in preparazione al prossimo campionato nazionale di Serie A3. Un rientro importante che segna una nuova fase della sua carriera sportiva.

L’amore con Helena Prestes

Sul piano personale, le cose non vanno da meno. La storia con Helena Prestes – attualmente impegnata nel reality di Prime Video The Fifty – procede a gonfie vele. Una relazione solida che i fan continuano a seguire con affetto.

La nuova auto e il “caso social”

Tra gli ultimi traguardi celebrati da Javier, c’è anche l’acquisto della sua prima auto. Un momento che il pallavolista argentino ha voluto condividere sui social insieme ai suoi sostenitori. Tuttavia, ciò che doveva essere un’occasione felice si è trasformata in un piccolo terremoto mediatico.

Sotto un video pubblicato dal manager di Javier, un utente ha scritto: “Javier ti meriti tutto il bene, Mauro grazie”. Un altro fan ha subito replicato: “Grazie per cosa a Mauro? Javi l’auto l’ha comprata da solo”.

A quel punto è arrivato il commento dell’agente, Mauro, che ha alimentato la polemica: “Non proprio, ma non devo dare tante spiegazioni”.

Le insinuazioni dei detrattori

Parole che hanno scatenato reazioni contrastanti. Secondo i sostenitori di Javier Martinez, il manager avrebbe potuto esprimersi in modo più chiaro, evitando ambiguità. Ma per i detrattori, quell’uscita è stata la conferma per insinuare che l’auto non sia stata acquistata esclusivamente dal pallavolista, bensì grazie a un “aiuto” economico esterno.