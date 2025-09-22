Sono ancora in corso le registrazioni di The Fifty, il nuovo reality show targato Amazon Prime Video, che promette di conquistare il pubblico con un mix di prove ad alta tensione e un'atmosfera misteriosa.

Il Format: Prove, Maschere e Ambientazione da Thriller

Il programma prende ispirazione dal numero dei partecipanti: 50 concorrenti che vivono insieme in un castello e si affrontano in prove di eliminazione continua. La competizione è avvincente, con una serie di sfide che spaziano da giochi semplici ma competitivi, come il gioco della sedia, a prove più complesse e intriganti, come gonfiare palloncini fino a farli scoppiare o attraversare un labirinto al buio con occhiali che riducono la vista.

A movimentare l'atmosfera ci sono anche delle figure misteriose, vestite di nero e con maschere di animali, come cani, conigli e volpi, che scortano i partecipanti alle prove. Il tutto è guidato dall'enigmatico "leone", una figura che, con una voce contraffatta, decide le sorti dei concorrenti, mantenendo alta la suspense.

Il Montepremi: 50mila Euro per un Follower?

Una delle caratteristiche più uniche di The Fifty è il montepremi. In palio ci sono 50mila euro, ma non saranno destinati al concorrente vincitore. Invece, il denaro verrà assegnato a uno dei follower di un influencer che trionferà nel gioco. Questo aggiunge un ulteriore livello di strategia, dato che i concorrenti non solo competono per sé stessi, ma anche per i propri fan sui social.

Il Cast: Tra Influencer, Volti Televisivi e Creator di TikTok

Il cast di The Fifty unisce una varietà di influencer, volti televisivi e creator di TikTok, tutti pronti a mettersi in gioco. Alcuni dei nomi trapelati includono:

Helena Prestes

Shaila Gatta

Edoardo Tavassi

Antonella Elia

Eva Grimaldi e Imma Battaglia

e Floriana Secondi

Valerio Mazzei

Edoardo Esposito (Sespo)

(Sespo) Alex Caniggia

Francesca Cipriani

Niccoló e Matteo Porta

e Federico Fashion Style

Francesco Chiofalo

Drusilla Gucci

Antonella Mosetti

Mila Suarez

Maika Randazzo

Francesco Nozzolino

Alessia Pascarella

Tony Renda

Jenny Guardiano

Paola Caruso

Matteo Diamante

Il Musazzi

Max Felicitas

Gli Ex Concorrenti del Grande Fratello

Tra i partecipanti, troviamo anche tre ex concorrenti del Grande Fratello che sono arrivati fino alla finale: Helena Prestes, Shaila Gatta ed Edoardo Tavassi. La loro esperienza nei reality precedenti potrebbe giocare un ruolo cruciale nelle dinamiche di gioco e nelle strategie.

L’Ultima Registrazione: Quando ci sarà la finale?

Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, l’ultima registrazione di The Fifty avverrà proprio oggi, lunedì 22 settembre 2025. Il programma dovrebbe andare in onda nella primavera 2026.