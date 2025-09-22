La nuova edizione di Tale e Quale Show è pronta a sbarcare su Rai 1 a partire da venerdì 26 settembre 2025, in prima serata. Il talent show, condotto da Carlo Conti, continua a essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto autunnale, con un mix di imitazioni, musica dal vivo e tanto divertimento.

Tra i concorrenti c’è anche Antonella Fiordelisi, influencer campana ed ex concorrente del Grande Fratello Vip con un grosso seguito sui social. A pochi giorni dal suo debutto a Tale e Quale Show, l’ex gieffina ha palesato ai numerosi fan che la sostengono tutta la sua emozione, invitandoli a votare per lei: “Mi sta salendo un’ansia atroce. Siete pronte? Quello che potete fare per me ogni venerdì è votare da casa mettendo like sulla mia card ufficiale dei profili di Tale e Quale Show su X e su Facebook. Ci sentiamo presto”.

Il Cast 2025: volti noti e ritorni

Quest'anno il cast include un mix di volti storici e nuove presenze, pronte a mettersi in gioco sul palco:

Flavio Insinna & Gabriele Cirilli : una coppia inedita che promette grande energia e simpatia.

: una coppia inedita che promette grande energia e simpatia. Le Donatella : il duo musicale formato da Giulia e Silvia Provvedi, che gareggerà come concorrente unico.

: il duo musicale formato da Giulia e Silvia Provvedi, che gareggerà come concorrente unico. Antonella Fiordelisi : ex schermitrice e influencer, conosciuta per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

: ex schermitrice e influencer, conosciuta per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Carmen Di Pietro : un'icona della tv italiana, già presente nella scorsa edizione.

: un'icona della tv italiana, già presente nella scorsa edizione. Pamela Petrarolo : ex protagonista di Non è la Rai e concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello.

: ex protagonista di Non è la Rai e concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello. Marina Valdemoro Maino : attrice e performer teatrale con base tra Italia e Spagna.

: attrice e performer teatrale con base tra Italia e Spagna. Samuele Cavallo : attore, cantante e volto noto per i fan delle fiction e del teatro musicale.

: attore, cantante e volto noto per i fan delle fiction e del teatro musicale. Gianni Ippoliti : storico autore e conduttore, noto per le sue rassegne stampa satiriche.

: storico autore e conduttore, noto per le sue rassegne stampa satiriche. Tony Maiello : cantante e vincitore di Sanremo Giovani nel 2010.

: cantante e vincitore di Sanremo Giovani nel 2010. Peppe Quintale: conduttore e comico, già concorrente di The Voice Senior nel 2023.

La Giuria: conferme e novità

La giuria di quest'edizione vede confermati tre giudici storici:

Cristiano Malgioglio : cantautore e personaggio televisivo noto per le sue opinioni pungenti.

: cantautore e personaggio televisivo noto per le sue opinioni pungenti. Giorgio Panariello : attore e comico, presenza fissa nel programma.

: attore e comico, presenza fissa nel programma. Alessia Marcuzzi: presentatrice televisiva, che affiancherà i colleghi in questa edizione.

Inoltre, ogni puntata vedrà la partecipazione di un quarto giudice speciale, che varierà di settimana in settimana.

Quando inizia

Tale e Quale Show 2025 debutterà venerdì 26 settembre 2025 su Rai 1, confermando la sua tradizionale collocazione nel palinsesto autunnale della rete. Il programma andrà in onda in prima serata, offrendo al pubblico un mix di musica, spettacolo e divertimento.

Con un cast variegato e una giuria consolidata, questa nuova edizione promette di regalare serate all'insegna dell'intrattenimento per tutta la famiglia. Non resta che sintonizzarsi su Rai 1 per scoprire le nuove esibizioni e le trasformazioni dei concorrenti!