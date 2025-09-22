L’ultima edizione di Uomini e Donne ha visto crescere l’affetto del pubblico nei confronti dei tronisti, in particolare di Martina De Ioannon e poi di Gianmarco Steri, la cui scelta – Cristina Ferrara – aveva entusiasmato gran parte dei telespettatori.

Dopo un percorso televisivo intenso e seguito, Gianmarco ha deciso di concludere la sua esperienza scegliendo proprio Cristina. I due sono usciti dal programma tra l’entusiasmo dei fan e, inizialmente, sembrava che la relazione proseguisse a gonfie vele.

Crisi e prime voci di rottura

Tuttavia, nel corso delle settimane successive, hanno iniziato a circolare rumor su una possibile crisi. Alcuni dettagli social – come l’assenza di contenuti insieme e alcune frasi criptiche – avevano già acceso il sospetto di una frattura nella coppia.

Nonostante i tentativi di riservatezza, la situazione è precipitata fino alla conferma ufficiale della rottura, arrivata sabato sera tramite due distinti comunicati pubblicati dai diretti interessati sui rispettivi profili Instagram.

Il comunicato di Gianmarco Steri

Il primo a prendere la parola è stato proprio Gianmarco Steri, che ha scelto un tono misurato e rispettoso: “Penso sia doveroso informare chi ci segue che la nostra storia è giunta al termine. Tra noi rimangono stima e rispetto, ed è lo stesso che chiedo a chi leggerà queste parole. Grazie per la comprensione”.

Un messaggio sobrio, che non entra nei dettagli della separazione ma sottolinea il rispetto reciproco.

La replica di Cristina Ferrara

Molto più emotivo e diretto, invece, il messaggio di Cristina Ferrara, che ha lasciato intuire una delusione profonda “Ho avuto la certezza che c’ero soltanto io, con le mie speranze e il mio crederci. Non cercavo la perfezione, ma una presenza sincera, capace di restare e condividere. Eppure, alla fine, ognuno sceglie come esserci o non esserci.

Ho atteso in silenzio, sperando che la scelta di dividersi un destino arrivasse. Invece è arrivata solo tanta superficialità che mi ha lasciata senza parole”.

Parole forti, che hanno acceso immediatamente il dibattito tra i fan.

L’intervento di Giovanni Siciliano

A commentare la vicenda è intervenuto anche Giovanni Siciliano, ex cavaliere del Trono Over, spesso molto attivo sui social nel commentare le dinamiche del programma.

In un video pubblicato su TikTok, Giovanni ha espresso il suo punto di vista in modo sarcastico:

Gianmarco e Cristina si sono lasciati:

Lei mai innamorata Lui mai innamorato Entrambi calcolatori

Mentre pronunciava queste parole, Giovanni ha mostrato con le dita il numero tre, lasciando chiaramente intendere che secondo lui entrambi i protagonisti non sarebbero stati sinceri nelle loro intenzioni.