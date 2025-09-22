Gianluca Costantino, ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ed ex corteggiatore (nonché scelta) di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne, si è raccontato in un'intervista a Comingsoon.it, condividendo ricordi delle sue esperienze televisive e svelando i progetti a cui sta lavorando oggi.

L’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip

Costantino è entrato al GF Vip nel 2022, quando il programma era già iniziato, una situazione non semplice da gestire: “La chiamata del Gf è arrivata nel 2022, ho fatto il provino in videochiamata e sono entrato nella Casa. Purtroppo sono arrivato in corsa, mi sarebbe piaciuto entrare nella Casa a settembre perché avrei avuto più tempo per raccontarmi e farmi conoscere”.

Il suo ingresso “in corsa” gli ha impedito di integrarsi pienamente con i coinquilini già consolidati, tra cui figure di grande spicco come Katia Ricciarelli, Alex Belli e Soleil Sorge. “Devi entrare subito nelle dinamiche del gioco, io invece sono una persona molto spontanea a cui non piace fare le cose forzate”, ha dichiarato Gianluca.

Rapporti nella Casa e fuori

Nonostante la permanenza breve e l’eliminazione al televoto per soli due voti, Gianluca ricorda con piacere i rapporti nati nella Casa: “Mi sono trovato molto bene con tutti. Sono una persona riservata, non amo espormi quando non serve. La tv, invece, ti chiede di esporti sempre anche quando sei incerto”.

Con alcuni ex coinquilini i rapporti sono continuati anche fuori: “All’inizio avevo legato molto con Soleil, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni… siamo andati anche in vacanza insieme. Contrariamente a quanto pensavo, fuori siamo diventati amici con Alex Belli. È una persona intelligente, presente, di cuore”.

Tra gli altri contatti mantenuti nel tempo, cita anche Ainett Stephens, mentre con altri, com’è naturale, i rapporti si sono affievoliti.

La breve avventura a Uomini e Donne

Dopo il GF Vip, Gianluca ha partecipato a Uomini e Donne, diventando la scelta di Francesca Sorrentino. Tuttavia, la relazione è durata pochissimo: “Siamo stati insieme forse 2 o 3 giorni, poi è finito tutto. Diciamo che non c’è stata la volontà di gestire la conoscenza”.

L’esperienza, però, non è stata negativa per lui: “Ho deciso di partecipare perché venivo da un periodo molto doloroso: la perdita di mia mamma e la rottura con la mia ex. Volevo rimettermi in gioco. Mi sono portato a casa tutto quello che di positivo c’è stato”.

Nuovi progetti: nasce Vytae Wellness

Per quanto riguarda il futuro, Gianluca Costantino al momento non ha in programma nuovi progetti televisivi, ma è concentrato su un’iniziativa a cui tiene molto: “Mi sto concentrando sulla creazione della mia piattaforma, Vytae Wellness. È una piattaforma che darà la possibilità alle persone di avere dei percorsi di dimagrimento, allenamento, nutrizione e psicologia alimentare… Sono co-founder insieme ad altri miei soci”.

L’obiettivo è aiutare le persone a migliorare il proprio benessere fisico e mentale: “Aiutare le persone a crescere dal punto di vista fisico e mentale è sempre stata la mia vocazione”.