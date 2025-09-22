La 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi è pronta a partire: la prima puntata del pomeridiano andrà in onda domenica 28 settembre 2025 su Canale 5. Come da tradizione, la nuova classe sarà formata nel corso della puntata, ma il portale All Music Italia ha già anticipato quattro nomi di cantanti che vedremo esibirsi e che potrebbero ottenere un banco.

Tutti e quattro sono volti noti del panorama musicale emergente, alcuni con esperienze televisive alle spalle. Ecco chi sono.

Michelle Cavallaro

È sicuramente il nome più conosciuto tra i quattro. Michelle Cavallaro, classe 2003, è esplosa giovanissima grazie alla partecipazione a Il Collegio e successivamente alla House of Talent. Sui social ha un seguito imponente: 600 mila follower su Instagram e 73 mila su TikTok.

Ha debuttato nel mondo musicale con il singolo "Berlino", a cui hanno fatto seguito altri brani come "Come Volevi Tu", "Nemesi", "Vivere Così" e il più recente "Amori Disperati", prodotto da Mameli. Ha calcato palchi importanti come il Deejay On Stage e Wad and Friends. Su Spotify conta circa 3.000 ascoltatori mensili.

Curiosità: è stata sentimentalmente legata ad Alex Wyse, finalista di una passata edizione di Amici.

Matteo Della Vecchia

Cantautore napoletano nato nel 2006, Matteo Della Vecchia si era già fatto notare nella scorsa edizione di Amici, dove aveva provato a entrare nella scuola sfidando Trigno, senza successo. Si definisce un autodidatta e suona sia il pianoforte che la chitarra.

Ha circa 4.000 follower su Instagram e TikTok e sembra deciso a conquistare quest’anno un posto tra i banchi della scuola più ambita dai giovani artisti italiani.

Plasma 8003 (Antonio Silvestri)

Il suo vero nome è Antonio Silvestri, ma nel panorama musicale si fa chiamare Plasma 8003. Cantautore e rapper di Genova, ha iniziato a pubblicare musica nel 2019. Nel 2020 ha attirato l’attenzione con una collaborazione nel brano "No Money", insieme a Alfa e Olly.

Dopo una pausa, è tornato con l’EP "Lepre Dei Tetti" e, nel 2025, ha pubblicato i singoli "Nonostante", "Afterparty" e "Mi Fa Paura La Magia". Ha circa 4.300 ascoltatori mensili su Spotify.

Nel 2024 ha partecipato ai Bootcamp di X Factor, ma non è riuscito a passare alla fase successiva.

Kora (Benedetta Cornalba)

Il suo nome d’arte è Kora, ma all’anagrafe è Benedetta Cornalba. Nata a Milano nel 2005, ha iniziato a farsi conoscere nel mondo della musica pubblicando brani in inglese con lo pseudonimo Blessed.

Dal 2023 ha scelto di cantare in italiano, inaugurando questa nuova fase con il singolo "Ragazza Demodè". Nel 2025 ha pubblicato "Phantom", "Voci" e "Cellophane", per un totale di circa 900 ascoltatori mensili su Spotify.