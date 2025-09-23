Ieri sera è andata in onda la seconda parte dello speciale di "Temptation Island e poi...", dedicato alla tredicesima edizione del celebre reality dei sentimenti in onda su Canale 5.

Filippo Bisciglia ha aggiornato i telespettatori – sempre più affezionati e numerosi – su come stanno proseguendo le storie d’amore (e non) delle coppie protagoniste del programma. Ecco tutti i dettagli!

Valentina Riccio e Antonio Panico: in viaggio verso l’altare

Avevamo lasciato Valentina e Antonio felici e innamorati, pronti al grande passo dopo la romantica proposta sulle note di Ti aspetto all’altare di Tony Colombo e la scritta pirotecnica "M vuò spusà?". Nel corso dello speciale, i due hanno confermato che l’amore prosegue a gonfie vele. Sono immersi nei preparativi: lei ha già scelto l’abito da sposa, mentre entrambi stanno visitando location per le nozze e selezionando le bomboniere. Non è ancora stata fissata una data ufficiale, ma l'entusiasmo è alle stelle. I due sono stati visti anche allo stadio, in curva per sostenere il Napoli, sempre insieme. Durante la puntata, si sono scambiati le promesse di matrimonio, alla presenza dell’amico Rosario – ex compagno d’avventura e già ex tronista. A chiudere il momento da favola, l’esibizione live di Sal Da Vinci, con la sua celebre canzone Rossetto e caffè.

Sonia Barrile e Simone Mangiarotti: amore al capolinea, ma in arrivo un bebè

Tutta un’altra storia quella tra Sonia Barrile e Simone Mangiarotti, la cui relazione è definitivamente finita. Dopo essersi lasciati durante il falò di confronto anticipato, Sonia aveva provato a dare una seconda possibilità all’uomo, in seguito alla scoperta di essere incinta.

Nello speciale, i due si sono presentati separatamente davanti a Filippo. Simone ha confermato la rottura, seguito da Sonia, che ha raccontato la verità: “La situazione in cui ci troviamo oggi è a causa sua prettamente. Ricostruire la fiducia io non ci riesco, lui dice, ma non fa, e sono qui da sola per quello”. L’ex coppia si è riunita solo in occasione del gender reveal del bambino. Nonostante la sofferenza, Sonia ha voluto che ci fosse anche Simone, oltre alle ex fidanzate del programma (esclusa però Sonia Mattalia). È in arrivo un maschietto!

Alessio e Sonia Mattalia: nuova vita (e nuova carriera)

Sorprendono invece Alessio e Sonia M., ancora insieme e più uniti che mai. I due hanno trascorso l’estate in Calabria, proprio dove si è svolto il programma, e hanno deciso di rivoluzionare la loro vita: addio alle toghe da avvocati, spazio a nuovi progetti e avventure. “Ci stiamo riscoprendo, stiamo vivendo un po’ come se fossimo fidanzati da poco; ci stiamo riappropriando delle cose belle, semplici”, ha raccontato Sonia.

Maria Concetta Schembri e Angelo: nessun ritorno, solo lacrime (e frecciate)

Ultimi ma non meno importanti, Maria Concetta Schembri e Angelo, che si erano detti addio durante il falò di confronto. Nello speciale, Angelo si è presentato da solo e in lacrime, ammettendo: “Io non avevo previsto questo finale, sinceramente”. Più decisa e distesa Maria Concetta, che ha rivelato di aver scoperto ulteriori tradimenti da parte del suo ex: “Si sente Angelo Siffredi, ma è uno sfigato”. Attualmente è single e non ha alcuna intenzione di riavvicinarsi al mondo maschile.