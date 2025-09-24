Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia, è stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello. In una lunga intervista a Novella 2000, ha parlato apertamente della sua esperienza nel reality show di Canale 5.

Un’esperienza unica, ma molto dura

“È stata un’esperienza unica, con lati belli e brutti”, ha dichiarato Shaila. Nonostante ringrazi la produzione per averla scelta, confessa di non voler rifare il reality. La motivazione? “Ho dovuto mettere in gioco tutta me stessa, con persone che non conoscevo, e che a loro volta stavano giocando per vincere la gara. Non rifarei il Grande Fratello perché si mettono in stand-by sei mesi della propria vita, e per questo il pubblico possa vedere soltanto la parte positiva. Dal punto di vista psicologico è un percorso molto duro”.

La sua autenticità e le amicizie nate nella Casa

Shaila Gatta ha sottolineato di essere sempre stata autentica: “L’unica cosa di cui vado fiera è di essere sempre stata me stessa e pura”. Inoltre, ha mantenuto un legame speciale con alcune coinquiline: “Mi sento spesso con Ilaria Galassi e con Yulia Bruschi, due ragazze con cui ho condiviso bei momenti durante il reality e a cui voglio molto bene”.

Il futuro in tv e la vita sentimentale

Riguardo al futuro, Shaila anticipa qualche novità: “In effetti c’è una cosa in ballo, un programma che mi vedrà protagonista, ma non ne posso ancora parlare”.

Sulla sua vita sentimentale, invece, l’ex gieffina è molto chiara: “C’è l’amore per me stessa. Se dovessi veder passare Cupido cambierei strada! A parte gli scherzi, sono single e mi sto dedicando soltanto al mio lavoro e ai miei progetti”.