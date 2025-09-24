Stefania Orlando, nota ex concorrente del Grande Fratello Vip (per ben due volte), ha recentemente raccontato in diretta a La Volta Buona la fine della sua relazione con il fidanzato, Marco Zechini.

Dal matrimonio con Simone Gianlorenzi alla nuova storia con Marco Zechini

Dopo la fine del matrimonio con il musicista Simone Gianlorenzi, sposato il primo luglio 2019 dopo 11 anni di fidanzamento e da cui si era separata nel 2022, Stefania Orlando aveva iniziato una nuova relazione con Marco Zechini, avvocato e consulente finanziario.

Questa storia, però, è stata tenuta riservata e rivelata solo molto tempo dopo.

Il tentativo di riavvicinamento e la decisione finale

Nonostante le ottime premesse e un recente riavvicinamento, con Marco Zechini che aveva fatto il primo passo per riconquistarla, la relazione non è andata a buon fine. Stefania Orlando ha spiegato che, pur avendo dato una seconda opportunità alla loro storia per evitare rimpianti, le problematiche sono tornate esattamente come prima, portandoli a una nuova rottura.

Le parole di Stefania: tra ironia e serenità

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Stefania Orlando ha raccontato: “L’estate è andata molto bene e infatti io sono tornata single! Bisogna anche darci una possibilità per vedere se una storia è realmente finita, e ci siamo resi conto che è davvero finita! Ci si è ripresentato lo stesso quadro per cui ci eravamo lasciati prima e quindi veramente non c’era niente da fare; e quindi adesso sono molto serena proprio per questo motivo”.