Una sparizione silenziosa ma evidente. Matteo Pepe, conosciuto come Jonas, non entrerà (almeno per ora) nella casa del Grande Fratello 2025. Nessun annuncio ufficiale, nessuna spiegazione chiara: solo una serie di indizi che fanno pensare a un ritiro improvviso o a una decisione presa all’ultimo minuto, forse dalla produzione, forse dallo stesso concorrente.

Il mistero dell’uscita di scena

Annunciato come uno dei sei nuovi concorrenti del reality, Jonas Pepe era stato presentato nei video promo e nelle schede ufficiali del programma. Il suo profilo lo rendeva particolarmente interessante: studente universitario, appassionato di filosofia, esperto di arti marziali e con un passato da modello e attore. Ma qualcosa è andato storto.

Negli ultimi giorni prima della diretta, tutti i contenuti legati a Jonas sono stati rimossi:

Il video di presentazione è sparito da Instagram, Facebook e X (Twitter).

è sparito da Instagram, Facebook e X (Twitter). La sua pagina ufficiale sul sito di Mediaset ora restituisce un errore: “Oops! Pagina non trovata”.

ora restituisce un errore: “Oops! Pagina non trovata”. Anche le testate che avevano pubblicato il suo profilo ora evitano di citarlo tra i concorrenti confermati.

Chi è Jonas Pepe?

Nella clip promozionale, Simona Ventura lo aveva descritto così: “Lui studia all’università, ama la filosofia, ma non chiedetegli di essere diplomatico. È esperto in arti marziali, ma è con le parole che sferra i colpi più decisi. È un animo ribelle, sempre alla conquista dell’amore vero. Ha cercato per mesi la fortuna in Cina, ora ci prova nella casa più spiata d’Italia”.

Il suo curriculum non era quello di un perfetto sconosciuto:

Testimonial per Enel Energia ,

per , Una parte nel film “Domani Interrogo” ,

, Modello per marchi come Erreà, AS Roma, Nomination Gioielli e Guess.

Un profilo quindi già mediaticamente costruito, con tutte le carte in regola per emergere tra i volti della nuova edizione.

Cosa potrebbe essere successo?

Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte della produzione del Grande Fratello né da parte dello stesso Jonas. Tuttavia, le ipotesi circolano: