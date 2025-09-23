Venerdì 26 settembre riparte su Rai 1 una nuova edizione di Tale e Quale Show, il fortunato varietà condotto da Carlo Conti. Tuttavia, quest'anno il programma sembra partire un po’ in sordina. Il motivo? Tutte le attenzioni del pubblico e dei media sembrano essere rivolte a Ballando con le Stelle, pronto a stupire con un cast di alto profilo. Basta ricordare la voce che circolava nei corridoi della tv: “Il cast di Tale e Quale costa meno di una concorrente di Ballando”.

Un casting strategico

Conti, però, non ci sta a ridurre tutto al mero gossip. In un'intervista al settimanale Chi, ha dichiarato: “A Tale e Quale ho avuto concorrenti famosi per il gossip, il mio obiettivo era quello di aiutarli a mostrare un altro lato. È successo con Pierpaolo Pretelli, e ne sono contento. È successo con Filippo Bisciglia, che ha preso molto sul serio questo impegno e ci teneva a vincere”.

Anche quest'anno la strategia è simile: accanto a volti da copertina come Antonella Fiordelisi e le Donatella, figurano nomi più legati alla nostalgia televisiva come Pamela Petrarolo e Peppe Quintale. “A Tale e Quale, sempre con il sorriso, si scoprono doti e velleità che magari non si conoscevano”, ha aggiunto il conduttore.

Conti diventa giurato… ma altrove

La vera novità, però, arriverà a gennaio 2026, quando Carlo Conti non sarà solo conduttore, ma anche giurato. Succederà durante lo spin-off Tali e Quali, per la prima volta condotto da Nicola Savino.

A confermarlo è stato lo stesso Savino, ospite nel salotto di Antonella Clerici. Con la sua consueta ironia, ha dichiarato: “Tali e Quali? Quello con Carlo Conti e di Carlo Conti? Certo, lo fa Savino” – imitandone l'accento toscano – “Bene bene bene, io mi metto anche in giuria, lo fa Savino. C’è sempre naturalmente la giuria con Cristiano Malgioglio, col mio amico Panariello, e con Alessia Marcuzzi. Basta che si va a casa veloce, via, bene”.